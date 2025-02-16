تحفة إمبراطورية نادرة.. بيع وعاء شاي عمره 300 عام بمبلغ خيالي (صور)

كتبت - أسماء العمدة:

سجل حقق وعاء شاي نادر يعود إلى عهد الإمبراطور يونغ تشنغ (1723-1735) من أسرة تشينغ الحاكمة في الصين، سعرًا خياليًا في مزاد علني، متجاوزًا كل التوقعات.

وعاء نادر يحمل توقيع الإمبراطور

ويُعتقد أن الوعاء صُنع خصيصًا للإمبراطور يونغ تشنغ، إذ يحمل على قاعدته علامة مكونة من ستة أحرف تحمل اسمه باللون الأزرق، وهو وعاء خزفي أبيض نادر، وفقًا لما ذكره موقع Times of India.

شراء بثمن زهيد وبيع بسعر خيالي

واشترى مالك الوعاء الحالي هذه التحفة النادرة من متجر تحف في الصين خلال الثمانينيات، مقابل 240 يوانًا فقط (نحو 20 جنيهًا إسترلينيًا آنذاك).

المزاد والبيع

وعُرض الوعاء في مزاد نظمته دار Sworders Fine Art في لندن، حيث قُدرت قيمته الأولية بـ 8000 جنيه إسترليني، إلا أن السعر النهائي تجاوز كل التوقعات، حيث بيع بمبلغ 31 ألف جنيه إسترليني، ومع إضافة الرسوم، بلغ إجمالي السعر 40 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 840 ألف جنيه مصري).

وفاز بالمزاد جامع تحف من هونغ كونغ، بعد منافسة قوية من هواة جمع التحف النادرة.

الأهمية التاريخية

يُعد هذا الوعاء تحفة أثرية نادرة تعود إلى فترة حكم الإمبراطور يونغ تشنغ، مما يجعله ذا قيمة تاريخية كبيرة.

ويتميز بجودته الفنية العالية، حيث صُنع بأدق التفاصيل خصيصًا للعائلة الإمبراطورية، ما يجعله واحدًا من أكثر القطع النادرة جذبًا لهواة جمع التحف.

وأشار المتخصص في الفنون الآسيوية بدار المزادات Sworders إلى أن هذا الوعاء كان إحدى أبرز القطع المعروضة في المزاد، مؤكدًا أنه حظي باهتمام كبير من قبل الزوار والمشاركين.