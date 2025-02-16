أغرب نوع فوبيا.. تعرف على أسباب وعلاج رهاب الضحك

كتبت- آلاء نبيل:

رهاب الضحك من أنواع الفوبيا الغريبة التي يعاني منها بعض الأشخاص، ويجهل البعض أسبابها وأعراضها وكيفية التخلص من تلك الفوبيا المزعجة، وذلك ما سنوضحه في السطور التالية.

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD، oxfordcbt، إليك أسباب وأعراض وعلاج رهاب الضحك.

أسبابه

لا يوجد سبب محدد للإرهاب الضحك، ولكن هناك عدة عوامل قد تسهم في تطوره، بما في ذلك:

التجارب السلبية: قد يكون الشخص قد تعرض لتجارب سلبية في الماضي مرتبطة بالضحك، مثل التعرض للسخرية أو التنمر بسبب ضحكه.

العوامل الوراثية: قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي لتطوير الرهاب الاجتماعي، بما في ذلك رهاب الضحك.

العوامل النفسية: تلعب بعض العوامل النفسية دورًا في تطور رهاب الضحك، مثل تدني احترام الذات والقلق الاجتماعي.

أعراضه

غالبًا ما تنقسم الأعراض إلى جزئين ما بين النفسي والجسدي، وتتمثل فيما يلي :

1- أعراض جسدية:

- زيادة ضربات القلب.

- الشعور بضيق في التنفس.

- التعرق.

- الارتعاش.

- الغثيان.

- الشعور بالدوار.

2- أعراض نفسية:

الشعور بخوف شديد وقلق من الضحك أو سماع الضحك.

تجنب المواقف التي قد تتضمن الضحك.

الشعور بالإحراج أو الخجل الشديد عند الضحك.

علاجه يشمل ما يلي:

1- العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يساعد هذا العلاج الشخص على تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالضحك.

2- العلاج بالتعرض: يتضمن هذا العلاج تعريض الشخص تدريجيًا للمواقف التي يخاف منها، مثل الاستماع إلى تسجيلات صوتية للضحك أو مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة.

3- الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للقلق أو الاكتئاب للمساعدة في تخفيف الأعراض.