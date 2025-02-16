اختبارات رياضية وأسنان حوت.. أغرب 9 تقاليد لطلب الزواج حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

الحب من أجمل المشاعر التي تجمع بين الأشخاص، ولكن عروض الزواج وطرق الاحتفال به تختلف من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم جولة حول العالم لنتعرف على أغرب عروض الخطوبة والزواج حول العالم، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

فرنسا

من الشائع أن يكون خاتم الخطوبة المستخدم في عرض الزواج قطعة أثرية تناقلتها الأجيال أو قطعة مقدَمة من والدي العريس.

وبمجرد أن توافق العروس يحق للعروسين أن يقرروا ما إذا كانا يرغبان في إجراء بعض التعديلات على الخاتم (وفي هذه الحالة يجب عليهما طلب الإذن من العائلة).

اسكتلندا

في اسكتلندا يطلب من الرجال إثبات جدارتهم بالزواج من خلال اجتياز سلسلة من الاختبارات خلال حفل يعرف باسم "The Speerin".

ويقوم والد العروس بتحديد طبيعة هذه الاختبارات الرياضية والمهام، وإذا نجح العريس يسمح له بالزواج من العروس.

الإمارات العربية المتحدة

التقاليد في هذه الدولة صارمة، ويجب اتباع سلسلة من البروتوكولات والقواعد.

ويجب على العريس أن يعبر عن مشاعره ونواياه لأمه حتى تقترب من والدة العروس وتطلب يد ابنتها للزواج.

اليابان

يعرف حفل الخطوبة الرسمي باسم "يوينو"، وهو مناسبة تجمع بين عائلتي العروسين.

وخلال هذا اللقاء، يتم تبادل تسع هدايا مغلفة بورق الأرز، وترمز كل منها إلى مشاعر ونوايا الطرفين تجاه الزواج المرتقب.

أيرلندا

في أيرلندا، يحمل خاتم Claddagh رمزية عميقة في تقاليد الزواج، ويتميز الخاتم بتصميم فريد يجمع بين قلب يحمل تاج وتحيط بهما يدان متشابكتان.

ويرمز القلب إلى الحب، والتاج إلى الولاء، واليدان إلى الصداقة، وقبل الزواج، يرتدى الخاتم بحيث يشير القلب بعيدا عن قلب الشخص، ولكن بعد الزواج، يتم تدوير الخاتم ليشير القلب إلى الداخل، كرمز للحب والالتزام تجاه الشريك.

المكسيك

تتميز طلبات الزواج في المكسيك بأجواء عائلية دافئة واحتفالية، وقبل أن يتقدم الشاب لطلب يد الفتاة، يجب عليه أولا الحصول على موافقة والدها وعائلتها.

وعندما يحين وقت الطلب الرسمي، يقوم الشاب بإلقاء خطاب قصير أمام العائلة، يتناول فيه قصة حبه للعروس، وأحلامه في الزواج منها، ولا ينسى أيضا أن يذكر شيئًا عن أفراد عائلته.

تايلاند

في الثقافة التايلاندية تحصل العروس على هدية خاصة تعرف باسم " ثونج مون" أو "الخطوبة الذهبية".

ويشير هذا إلى المجوهرات التي يجب على العريس أن يقدمها للعروس المقصودة، وهي مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطا.

الهند

يقام حفل يعرف باسم "مانجني" أو "نيشيتارتهام" بحضور أفراد الأسرة من كلا الطرفين.

وخلال هذا الحدث، تقام العديد من الطقوس ويتبادل العروسان الوعود ليصبحا مخطوبين رسميا.

ومن الشائع أيضا أن تحصل العروس على وشم بالحناء أو "المهندي" كجزء من حفل الخطوبة، وذلك قبل يومين أو ثلاثة أيام من حفل الزفاف.

فيجي

من أجل طلب يد العروس للزواج، يقوم العريس وعائلته بتقديم هدية خاصة لعائلة العروس، وهي "سن حوت العنبر".

وتعتبر هذه العادة شائعة جدا في المناطق الريفية في فيجي، ولكنها لا تزال تمارس حتى اليوم من قبل بعض العائلات الموجودة في المناطق الحضرية.