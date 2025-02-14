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"دموع التماسيح".. اعرف السر وراء هذه المقولة

05:30 م الجمعة 14 فبراير 2025

أقوال مأثورة

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كتبت- أسماء العمدة:

تعود جذور عبارة "دموع التماسيح" إلى أسطورة قديمة تصور التماسيح، وهي تبكي ندمًا على فرائسها بعد التهامها.

هذه الأسطورة، التي ربما نشأت في العصور الوسطى، ساهمت في ترسيخ فكرة أن التماسيح تبكي بحزن كاذب.

ولعبت هذه الرحلات الخيالية في القرن الرابع عشر دوراً كبيراً في نشر الأسطورة، ووصفت التماسيح بأنها تذرف دموعًا غزيرة أثناء التهام فرائسها، وفقًا لموقع historyextra.

وساهم ويليام شكسبير في ترسيخ المصطلح في اللغة الإنجليزية من خلال مسرحياته، وخاصةً "عطيل"، عند استخدامه للعبارة في سياق يوضح النفاق والخداع ساهم في انتشارها.

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أقوال مأثورة اعرف السر وراء هذه المقولة دموع التماسيح
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