بعد 750 ساعة.. مهندس يحول دراجة نارية قديمة إلى الأسرع في العالم

كتب – سيد متولي

أمضى مهندس إنجليزي ما يقرب من 750 ساعة في تحويل دراجة نارية قديمة من طراز ياماها R6، إلى أسرع دراجة نارية في العالم.

كانت دراجة البنس-فارثينج شائعة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، وتُعتبر رمزًا لفترة العصر الفيكتوري المتأخر وسلف الدراجة الحديثة، واستوحي اسمها الغريب من فارق الحجم بين عجلاتها الأمامية والخلفية، حيث كانت عملة البنس البريطانية أكبر بكثير من عملة الفارثينج.

ولم تكن الدراجة الشهيرة رائجة إلا لمدة عقد من الزمان تقريبًا، حتى اختراع الدراجة الحديثة، التي أثبتت أنها أكثر أمانًا وراحة وسهولة في الركوب، ولكن هناك شيء ما في المظهر الغريب لدراجة البنس-فارثينج لا يزال يذهل الناس، هذا ما فعله المهندس الشاب من سويندون بإنجلترا، الذي قضى مئات الساعات في تحويل دراجة نارية عمرها 20 عامًا إلى أسرع دراجة بنس-فارثينج في العالم، بحسب odditycentral.

"جاءت فكرة الدراجة في الحلم"، هكذا صرح جريج ميتشل لمجلة Motorcycle News (MCN) . "لقد نمت وأنا أشاهد مقاطع فيديو على يوتيوب، ثم حلمت بصنع هذه الدراجة، استيقظت وكتبت ملاحظاتي على الفور، لا أستطيع الرسم، لذا طلبت من الذكاء الاصطناعي أن يصممها بشكل مجسم، وعرفت حينها أنني بحاجة فقط إلى صنعها".

وكان ميتشل يخطط في البداية لبناء دراجة سوبر فارثينج من الألومنيوم، لكنه أدرك بعد ذلك أن المادة الخام وحدها ستكلفه نحو 4000 جنيه إسترليني (5000 دولار)، لذا قرر استخدام بعض الفولاذ الذي دفنه في حديقته الخلفية بدلا من ذلك، ثم بدأ العمل على عجلة أمامية ضخمة تزن 165 كيلوجرامًا وتتكون من 420 قطعة مصنعة بشكل فردي، بالإضافة إلى ذراع تأرجح عمودي ضخم.

ووجد المهندس الإنجليزي دراجة ياماها R6 عمرها 20 عامًا كانت مثالية لبنيته، وقضى عشرات الساعات في إعادة وضع عادمها ومبردها، وحفر 890 حفرة فردية، وتوصل إلى طرق لتحويل الدراجة النارية إلى أسرع دراجة نارية في العالم، نعم لقد نجح بطريقة ما، ولكن عندما حان الوقت أخيرًا لإخراجها في جولة تجريبية، أصبح من الواضح أن هذه الآلة الغريبة غير آمنة تمامًا للقيادة.

ولكي يظل سوبر فارثينج في وضع مستقيم طوال الوقت، كان على ميتشل أن يركب زوجًا من عجلات التثبيت الجانبية، والتي تصورها في الأصل على أنها قابلة للسحب هيدروليكيًا، ومع ذلك، سرعان ما أدرك أن محاولة المناورة بدراجته دونها كانت بمثابة "انتحار بخطوات إضافية"، لذا فقد أزال خيار رفع المثبتات تمامًا.

لكن هذه كانت واحدة فقط من العديد من المشكلات التي كان عليه حلها، فحتى عند قفل التوجيه الكامل، كانت الدراجة تسير في خط مستقيم فقط بسبب ثني الشوكة الضخم، وعلى الرغم من كل جهود الراكب، فإن الدراجة كانت تتبع حتى أدنى انحناء للطريق.

وأدرك ميتشل أنه يتعين عليه العودة إلى لوحة الرسم لجعل دراجة سوبر فارثينج قابلة للركوب، وقد فعل ذلك، فقد قام بتركيب مجموعة شوكة صلبة، وعزز إطار دراجته الفريدة، ولجعلها قابلة للتحكم ولو قليلاً، قام بتنفيذ نظام توجيه هيدروليكي، باستخدام أزرار مثبتة على المقود لمنع الدراجة من الاستسلام لانحناءات الطريق.

"كنت أفكر في البداية أنني سأركبها مرة واحدة ثم لن أركبها مرة أخرى أبدًا، لكنها في الواقع ليست سيئة كما قد تتخيل، مع تثبيت المثبتات، فإن الأمر يشبه ركوب دراجة رباعية عالية"، قال جريج. "حتى الآن، تمكنت فقط من الوصول إلى حوالي 50 ميلاً في الساعة، ولكن هذا كان على مسافة قصيرة من الطريق، بالتأكيد ستفعل المزيد، سأحتاج إلى العثور على مكان أكبر للحصول على المزيد من التدريب لأنه مختلف تمامًا عن ركوب أي شيء آخر."

إن أسرع دراجة نارية في العالم ليست قانونية للسير على الطرق في إنجلترا بسبب العجلة الأمامية غير الهوائية، لذا فإن اختبارها على الطريق المفتوح ليس خيارًا، لكن ميتشل يرغب في ركوبها على مسار مسطح تمامًا لتجاوز نظام التوجيه الهيدروليكي، حيث إن "محاولة توجيهها باستخدام الأزرار ليست الأفضل، كما يمكنك أن تتخيل، خاصة عند السرعة".

وعلى الرغم من أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن كونها الدراجة النارية الأكثر أمانًا أو راحة في العالم، إلا أن SuperFarthing لا تزال مثيرة للإعجاب من الناحية البصرية والتقنية، ويعتقد جريج ميتشل بصدق أنه في ظل الظروف المناسبة، يمكنها الوصول إلى سرعات تبلغ حوالي 140 ميلاً في الساعة.

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