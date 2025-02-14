أغرب طرق الاحتفال بعيد الحب.. بوكيه لحمة بدل الورد

كتب- أحمد الضبع:

بينما يحتفل المرتبطون بعيد الحب اليوم الجمعة بطرق تقليدية، ذهب فريق آخر إلى ابتكار أساليب غريبة للتعبير عن مشاعرهم في الفلانتين، فأحدهم أهدى حبيبته بوكيه لحوم بدلاً من الورد، والآخر أعد مفاجأة لزوجته بفرش منزلهما بالورود الحمراء، بينما قدم شخص دجاجة وزجاجة زيت لشريكة حياته.

شاب يهدى حبيبته بوكيه لحمة في عيد الحب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يهدى حبيبته "بوكيه لحمة" بدلًا من الورد، في لفتة غريبة تجمع بين الطرافة والابتكار في احتفالات عيد الحب.

صانع محتوى يفرش لزوجته المنزل بالورود

وفاجأ اليوتيوبر السوري غيث مروان زوجته سارة الورع بمناسبة عيد الحب، عن طريق فرش منزل الزوجية بالورود الحمراء في أجواء رومانسية.

وشارك غيث مروان مع متابعيه عبر حسابه في "إنستجرام" تفاصيل مفاجأته المبهرة التي غزاها اللون الأحمر، الذي يُعبّر عن الحب، إذ زيَّن منزلهما بآلاف الورود الحمراء، كما فرش الأرض ببتلات الورود وزيَّنها بالشموع المضيئة لإضفاء أجواء رومانسية على المكان.

منوفي يهدي لزوجته فرخة وزجاجة زيت في عيد الحب

ومن الاحتفالات الغريبة التي عُرفت في عيد الحب، قرر الشاب المنوفي أيمن الدهشوري العام الماضي إعداد مفاجأة فريدة من نوعها لزوجته، إذ أعد لها علبة هدايا أنيقة تحتوي على دجاجة وزجاجة زيت بدلاً من الهدايا التقليدية مثل الدبدوب الأحمر، ووثق أبنائهما المشهد بعدة صور نشروها على منصات التواصل.

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