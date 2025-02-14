في عيد الحب.. أشهر لفظ فرعوني استخدمه الرجل للتعبير عن مشاعره

كتبت- أميرة حلمي:

هل تساءلت يومًا عن أصل كلمة “مراتي” التي نستخدمها يوميًا للإشارة إلى الزوجة؟ قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن هذه الكلمة تعود جذورها إلى اللغة المصرية القديمة، واستخدمها الرجل للتعبير عن الحب قبل أن تتطور إلى معناها الحالي.

الأصل الفرعوني لكلمة “مراتي”

وفقًا لما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة لـ مصراوي، فإن كلمة “مِر” في اللغة المصرية القديمة تعني “الحب”، ومن هنا جاءت كلمة “ميريت” التي كانت تُستخدم للإشارة إلى “الحبيبة”.

وأضاف شاكر، مع مرور الزمن تطورت الكلمة إلى “ميرتي” بمعنى “حبيبتي”، ثم تحورت تدريجيًا لتصبح “مرتي” و”مراتي” كما هي مستخدمة اليوم.

وهذا الاكتشاف دليلاً جديدًا على إرث مصر العريق واهتمام المصري القديم بالتعبير عن مشاعره العاطفية.

لماذا تغير معنى الكلمة؟

تحول معنى “ميريت” من “الحبيبة” إلى “الزوجة” نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها:

التأثيرات اللغوية: حيث تأثرت اللغة العربية بالمصرية القديمة، ما أدى إلى استعارة بعض الكلمات وتغيير معانيها مع مرور الزمن.

التطور الاجتماعي: تغيرت نظرة المجتمع إلى الزواج، فلم يعد الحب هو المعيار الوحيد لاختيار الزوجة، مما أثر على استخدام الكلمة وتطور دلالاتها.

لم تقتصر كلمة “مراتي” على مصر فقط، بل امتدت إلى بعض الدول العربية مثل بلاد الشام والعراق، حيث تُستخدم بنفس المعنى في السياقات الرسمية وغير الرسمية.

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