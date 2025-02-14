سهرة رومانسية بـ100 جنيه.. أفضل 6 أماكن بالقاهرة للخروج في عيد الحب

كتبت- شيماء مرسي

في عيد الحب، يبحث العديد من الأزواج أو المرتبطين عن أماكن مميزة للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، ولكنهم يرغبون في خيارات تجمع بين الجودة والأسعار المعقولة.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" أفضل أماكن للخروج في عيد الحب.

ممشى أهل مصر

يمتد الممشى على طول كورنيش النيل ويضم مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات، مثل المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، لذا يمكن للمرتبطين الاستمتاع وقضاء وقت لطيف في هذا المكان يوم عيد الحب، ويصل سعر التذكرة للدخول 20 جنيها.

مركب في النيل

تتنوع المراكب في النيل لتلبية جميع الأذواق والميزانيات، ويعد خيار مثالي للمرتبطين للخروج في عيد الحب، ويمكن الاستمتاع بوجبة شهية على متن المركب مع إطلالة خلابة على النيل، ويصل سعر النصف ساعة حوالي 50 جنيها.

وسط البلد

يمكن الخروج مع شريكك في وسط البلد، حيث يوجد الكثير من المطاعم والمقاهي، ويمكن تحديد قيمة المصروفات حسب ميزانية الشخص.

الحسين وشارع المعز

يعد الحسين وشارع المعز من أفضل الأماكن للاحتفال بعيد الحب، حيث يضم مجموعة كبيرة من الآثار الإسلامية التي تعود إلى عصور مختلفة والعديد من المعالم الأثرية الهامة مثل باب الفتوح، وجامع الحاكم بأمر الله، كما أن الأجواء في هذه المنطقة تساعد على الشعور بالسعادة والراحة، وتبلغ تكلفة الخروجة حوالي 100 جنيه للفرد.

برج القاهرة

يتميز بتصميمه الفريد على شكل زهرة اللوتس المصرية، ويقع في جزيرة الزمالك، ويوجد في قمة البرج مطعم سياحي يمكن تناول الطعام به، ويصل تذكرة الدخول إلى 100 جنيه للفرد.

كورنيش النيل

من أبرز الأماكن الموجودة في القاهرة التي يمكن الخروج إليها للاحتفال بعيد الحب مجانا، ويمكن الاستمتاع بالهواء الطلق مجانا.

اقرأ أيضًا:

لماذا يفضل العشاق الورد الأحمر في عيد الحب؟

5 أسباب تدفعك لتناول البطاطا المشوية في الشتاء.. أبرزها تحسين المزاج

4كوارث صحية.. كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحة كليتيك؟

"لو أنت سينجل".. 7 نصائح للتغلب على الوحدة في عيد الحب

منها الرقص بالشارع.. أغرب احتفالات عيد الحب حول العالم