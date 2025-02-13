نجاح غير متوقع.. كلب يجني آلاف الدولارات بهذه الطريقة

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كتبت- أسماء مرسي:

في عالم الحيوانات الأليفة، يظهر نجم جديد يحقق أرباحا خيالية من خلال موقع "إنستجرام".

مونتي، الكلب المحبوب، الذي كشفت صاحبته، أليسون، عن الأرباح التي حققها حسابه على إنستجرام العام الماضي، وفقا لصحيفة "nypost".

بداية متواضعة

بدأت أليسون رحلتها مع مونتي على إنستجرام بهدف بسيط، وهو مشاركة صور ومقاطع فيديو له مع عائلتها وأصدقائها، ولكن، لم تكن تتوقع أن يحظى حسابه بهذا القدر من الاهتمام والمتابعة.

نجومية غير متوقعة

بمرور الوقت، بدأ عدد متابعي حساب مونتي في الازدياد بشكل ملحوظ، اليوم، لديه 24 ألف متابع، ما فتح لها مجال التعاون مع علامات تجارية متخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة.

الكشف عن الأرباح

كشفت أليسون عن الأرباح التي حققها الحساب من العقود الإعلانية وصناعة المحتوى للعلامات التجارية، مثل شركة "Open Farm Pet" لطعام الكلاب و"Native Pet" للمكملات الغذائية للحيوانات.

وأشارت إلى أن النصف الأول من عام 2024 لم يكن مربحا، لكن الأمور بدأت تتحسن في يوليو وأغسطس بمبلغ 400 دولار، ليرتفع في سبتمبر إلى 800 دولار، ثم 600 دولار في أكتوبر ونوفمبر، أما في ديسمبر، فقد شهد الحساب قفزة كبيرة محققا 2,513 دولارا، ليصل إجمالي الأرباح خلال العام إلى 4,313 دولارا.

دائما ما تحظي منشورات "مونتي" بتفاعل كبير من المتابعين الذين أعربوا عن دعمهم وإعجابهم بمسيرته.

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