متجر يتيح للزبائن احتساء القهوة مع الثعابين.. ما قصته؟

كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، يقدم متجر للحيوانات الأليفة في تايوان للعملاء المغامرين فرصة للاستمتاع بصحبة الثعابين أثناء احتساء القهوة.

ويتمتع الثعبان بسمعة مختلطة في الثقافة التايوانية والصينية التقليدية كرمز للخير أو الشر، وفقا لموقع "taipeitimes".

ويفضل بعض السكان الأصليين في تايوان الثعابين كأرواح حارسة، وبالرغم من أن الجزيرة تحتضن أنواعا سامة، مثل الأفاعي والكوبرا، فإن الوفيات الناجمة عن لدغاتها نادرة للغاية، وذلك بفضل التوافر الواسع لمضادات السموم.

ويقدم متجر Pythonism، الذي يملكه لوه تشيه يو ويبلغ من العمر 42 عامًا، تجربة فريدة لزبائنه، حيث يمكنهم الاستمتاع باحتساء القهوة بصحبة الثعابين، ما يتيح لهم فرصة الاقتراب من هذه المخلوقات والتفاعل معها عن قرب.

وقال لوه: "اسمح للأشخاص بتجربة شيء ما مثير وجديد بسعر مخفض".

وأضاف: "وهذا النشاط يعلم المشاركين كيفية رعاية الصغار وتنمية شعورهم بالاعتزاز بهم".

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