"مهجورة في مطار برلين".. فرض أكثر من 200 ألف دولار رسوم على سيارة لهذا السبب

كتب - سيد متولي

رسوم ركن السيارات في المطارات مرتفعة بشكل ملحوظ، ولا يشكل مطار براندنبورج في برلين استثناءً، فالدقائق العشر الأولى في منطقة ركن السيارات قصيرة الأجل في المنشأة مجانية، وبعد ذلك تبلغ تكلفة ركن سيارتك هناك 11 دولارًا لمدة 30 دقيقة، و23 دولارًا في الساعة، و552 دولارًا في اليوم، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأي سائق سيارة.

تخيل الآن أنك تركن سيارتك هناك لمدة عام كامل، ما لم تكن تتحدث عن سيارة فاخرة باهظة الثمن، فربما يكون من الأفضل لك ترك السيارة هناك بدلاً من دفع رسوم ركن السيارات، وهذا هو على الأرجح ما قاله مالك سيارة فولكس فاجن جولف رمادية لنفسه بعد ترك السيارة متوقفة هناك منذ يناير من العام الماضي، بحسب odditycentral.

ومن غير الواضح متى لاحظت سلطات المطار أن سيارة مهجورة في منطقة وقوف السيارات باهظة الثمن الخاصة بهم لعدة أشهر على الأقل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، لم يفعل أحد أي شيء حيال ذلك لمدة عام كامل.

ونفت إدارة المطار وشركة APCOA Deutschland GmbH (شركة إدارة مواقف السيارات) والشرطة المحلية وحتى المكتب المحلي أي نوع من المسؤولية في هذه الحالة، ما لفت الانتباه إلى الإهمال المحيط بلوائح وقوف السيارات طويلة الأجل.

وفي النهاية تم سحب السيارة المهجورة في 28 يناير، حيث تراكمت عليها ديون بقيمة 201480 يورو في رسوم وقوف السيارات، والتي ربما لن يتم تحصيلها أبدًا، حيث لم تتمكن الشرطة بعد من تحديد هوية مالكها.

وتشير الأدلة الحالية إلى أن السيارة ربما سُرقت ثم تُركت في المطار، حيث لا تتطابق لوحات ترخيص هانوفر مع السيارة.

وقال متحدث باسم APCOA لصحيفة The Munich Eye، إن إمكانية تحصيل رسوم وقوف السيارات المستحقة في هذا السياق تعتمد على ما إذا كان من الممكن تحديد هوية المدين وما إذا كان لديه الوسائل المالية اللازمة.

ولم تتصدر هذه السيارة الرمادية عناوين الأخبار إلا لأنها تُركت في منطقة وقوف السيارات قصيرة الأجل حيث جمعت أكثر من 200 ألف يورو كرسوم وقوف سيارات دون أن يلاحظها أحد.

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