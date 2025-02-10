لماذا نرش الملابس بالمياه قبل كيها؟.. سر العادة الشهيرة

كتبت- أسماء العمدة:

رش الماء على الملابس قبل كيها من العادات الشائعة لدى الكثيرين عند استخدام المكواة، ولكن هل تساءلت يومًا عن السبب وراء القيام بتلك العادة.

في هذا التقرير نكشف عن فوائد رش الماء على الملابس قبل كيها، وفقًا لما ورد في موقعَي "ScienceABC" و"News18".

فوائد رش الملابس قبل كيها

إزالة التجاعيد بسهولة

يساعد رش الماء على تليين ألياف القماش، مما يجعل التجاعيد أسهل للإزالة.

الحصول على ملابس ناعمة

الماء يجعل القماش أكثر مرونة، ما يمنح الملابس ملمسًا ناعمًا بعد الكي.

توزيع الحرارة بالتساوي

يساعد رش الماء على توزيع حرارة المكواة بالتساوي على القماش، ما يمنع حدوث بقع أو تلف في الأنسجة.

حماية الأقمشة الحساسة

رش الماء يحمي الأقمشة الحساسة مثل الحرير والساتان من التلف الناتج عن الحرارة المباشرة للمكواة.

توفير الوقت والجهد

رش الملابس يجعل عملية الكي أسهل وأسرع، ما يوفر الوقت والجهد.

كيفية رش الماء فوق الملابس قبل كيها؟

املأ زجاجة رذاذ نظيفة بالماء.

رش القماش برفق حتى يصبح رطبًا قليلاً، مع تجنب الإفراط في ترطيبه.

انتظر بضع دقائق حتى يتغلغل الماء في القماش قبل البدء في الكي.

يفضل استخدام الماء المقطر لتجنب ترك أي رواسب على الملابس.

تأكد من رش القماش بالتساوي لضمان ترطيب جميع أجزائه.

اضبط درجة حرارة المكواة حسب نوع القماش لتجنب تلفه.

حافظ على نظافة المكواة لإزالة أي رواسب قد تتسبب في اتساخ الملابس.

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