تسحرك بروعتها.. أجمل 5 رحلات قطار في العالم (صور)

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كتبت- شيماء مرسي

تعتبر رحلات القطار تجربة فريدة ومميزة للمسافرين، كونها تجمع بين متعة السفر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتنوع بين الجبال الشاهقة والغابات، كما تمنح هذه الرحلات المسافرين فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة للمدن التي يمر بها القطار.

وكشف موقع "lonelyplanet" أجمل 5 رحلات قطار في العالم، والتي جاءت كالآتي:

قطار Jacobite Steam، اسكتلندا

يمكن الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في قلب المرتفعات الاسكتلندية على متن القطار البخاري التاريخي.

ويمكن للمسافرين مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة وحصن ويليام وميناء الصيد الساحر في ماليج.

قطار بحيرة تيتيكاكا، بيرو

تنطلق الرحلة من مدينة بونو الواقعة على شواطئ بحيرة تيتيكاكا، وهي أعلى بحيرة ملاحية في العالم.

ويمكن للمسافرين مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الأنديز، وأيضا يمر القطار بالعديد من القرى النائية، مما يتيح للزوار فرصة للتعرف على الثقافة المحلية.

بكين إلى لاسا إكسبريس، الصين

قطار لاسا إكسبريس هو قطار خيالي يربط بين الهندسة المعمارية المستقبلية والعجائب الإمبراطورية في بكين، وبين هضبة التبت.

وينقل القطار الركاب من أضواء النيون في المناطق الحضرية الصينية الصاخبة إلى المناظر الطبيعية الهادئة في هضبة التبت، حيث يشاهدون الجبال المغطاة بالثلوج والسماء الزرقاء.

بيرجنسبانن، النرويج

تعد هذه الرحلة المذهلة بالقطار واحدة من أفضل رحلات السكك الحديدية في أوروبا، حيث يمكن للمسافرين مشاهدة مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية الخلابة في النرويج والأنهار وسفوح الجبال.

ذا صن سيت ليمتد، الولايات المتحدة الأمريكية

توفر هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام فرصة رائعة للمسافرين لتجربة المناظر الطبيعية المتنوعة في أمريكا دون الحاجة إلى القيادة بأنفسهم.

وتشمل المعالم البارزة في هذه الرحلة نيو أورلينز، المدينة الساحرة التي تشتهر بموسيقى الجاز والمطبخ المتميز، وهيوستن، المدينة الصاخبة التي تضمّ مركز الفضاء الشهير التابع لناسا، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في تكساس وأريزونا، وشواطئ لوس أنجلوس المشمسة.

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