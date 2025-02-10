لماذا تصيح الطيور في الفجر؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

يُعتبر صياح الطيور في الفجر من الظواهر الطبيعية، التي أثارت فضول العلماء والباحثين لسنوات طويلة، وقد توصلوا إلى عدة تفسيرات محتملة لهذه الظاهرة.

ووفقًا لما ورد في صحيفتي "Birds and Wild" و"Times of India"، تغريد الطيور فجراً له عدة أسباب، منها:

حماية المنطقة

وتغرد الطيور فجرا لحماية منطقتها من الطيور الأخرى التي قد تحاول دخولها.

البحث عن شريك

التغريد هو جزء من طقوس التزاوج لدى العديد من الطيور، حيث يستخدم الذكور التغريد لجذب الإناث.

الطعام

إذا عثرت الطيور على مصدر غذاء جديد، فقد تغرد بصوت عالٍ لجذب الطيور الأخرى ومشاركة الطعام.

الخطر

عندما تشعر الطيور بالخطر، فإنها تغرد بصوت عالٍ لتحذير الطيور الأخرى في المنطقة.

صغار الطيور

تغرد صغار الطيور لجذب انتباه والديها وطلب الطعام والرعاية.

التدريب

تغرد الطيور الصغيرة ليلاً للتدرب على التغريد وتحسين مهاراتها الصوتية.

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