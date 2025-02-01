فلوس وسفر وحب جديد.. تغير كبير في حياة 5 أبراج بسبب القمر الجديد

كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ عن ولادة قمر جديد في برج الدلو وتأثيره على بعض الأبراج الفلكية.

وأوضحت "حافظ" في بث مباشر عبر صفحتها على "يوتيوب" أن القمر سيولد في الدرجة التاسعة من برج الدلو، وأنه يتواجد في نفس البرج بلوتو في الدرجة الأولى وعطارد في الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الشمس، وهذا الأمر سيجلب الخير لمواليد بعض الأبراج على النحو التالي: