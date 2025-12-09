"ميرومي".. رفيق يلتصق بحقيبتك ويتفاعل معك (فيديو وصور)

كشفت شركة Yukai للهندسة عن روبوت صغير مبتكر يحمل اسم "ميرومي"، وهو جهاز صمم خصيصا ليكون رفيقا لطيفا يتدلى من حقيبة اليد.

ورغم حجمه المتواضع، يتمتع هذا الروبوت بحركات ذكية تحاكي تصرفات طفل رضيع خجول، ما جعله محط اهتمام واسع بين محبي الأدوات الفريدة والمهتمين بالموضة، بحسب ديلي ميل.

ويعتمد "ميرومي" على ذراعين طويلتين تمكنانه من التشبث بسهولة بأحزمة الحقائب، كما أنه قادر على التفاعل مع الأصوات واللمس، فيستدير بخجل نحو مصدر الصوت أو يرتج عند مداعبته، ما يمنحه طابعا أقرب للكائنات الحية.

أما اسمه، فهو مستوحى من كلمتين يابانيتين تعنيان "النظر" و"الحيوان المحشو"، وقد ظهر النموذج الأولي منه لأول مرة في معرض CES بداية العام، بينما أصبح الإصدار النهائي جاهزا للشراء الآن، مع خطط لشحن الدفعة الأولى في مايو 2026.

ويبلغ سعر الروبوت 142.90 دولارا، ويعمل ببطارية قابلة للشحن عبر منفذ USB-C، ولا يحتاج إلى شاشة أو تطبيق مرافق.

ويتميز أيضا بخوارزمية لحركة تلقائية تمنحه قدرة على التحرك حتى في غياب أي محفز خارجي، ما يضفي عليه إحساسا بالحيوية.

وأوضح شونسوكي أوكي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الهدف من "ميرومي" هو صنع لحظات صغيرة تبعث على البهجة في الأماكن العامة، بحيث يمكن للناس مشاركة هذه اللحظات من خلال نظراته الودودة.

وسرعان ما لاقى الروبوت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قارنه المستخدمون بدمية "لابوبو" المنتشرة، وكتب أحدهم: "قد تكون هذه هي صيحة لابوبو المقبلة، سيعلقه الجميع على حقائبهم"، بينما قال آخر: "هذا هو المستقبل الذي حلمت به، سأقتنيه فورا".

ويُطرح "ميرومي" حاليا للطلب المسبق عبر منصة Kickstarter، فيما من المقرر إطلاق النسخة المتاحة للجميع في أبريل 2026.

Say hello to Mirumi, the unbearably cute new robot from Yukai Engineering (be nice, it’s a little shy) #CES2025 pic.twitter.com/miV8U71pnr — Engadget (@engadget) January 6, 2025