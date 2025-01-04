بحيلة ماكرة.. رجل يدمّر حياة ابنه ويتزوج خطيبته - لن تتوقع ما حدث

كتب- أحمد الضبع:

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الصين، تورط ليو ليانج، الرئيس السابق لبنك الصين، في تدمير حياة ابنه العاطفية بعد أن استخدم حيلة ماكرة للزواج من خطيبته.

فضائح متتالية للأب الذي استغل ابنه

ألقت السلطات الصينية القبض على ليو في نوفمبر من العام الماضي بتهم فساد مالي، من بينها تلقي رشاوى بقيمة 121 مليون يوان (حوالي 17 مليون دولار) ومنح قروض غير قانونية بقيمة 3.32 مليار يوان (450 مليون دولار)، لكن هذه الفضيحة الاقتصادية لم تكن سوى غيض من فيض، إذ كشفت التحقيقات عن سلسلة من الفضائح الشخصية شملت زواجه أربع مرات، آخرها من خطيبة ابنه.

بداية القصة

بدأت القصة في عام 2023، عندما أُقيل ليو من منصبه كأمين للحزب الشيوعي في بنك الصين، وخلال تلك الفترة، أبدى ليو إعجابه بخطيبة ابنه ووصفها بأنها "مميزة"، ليبدأ في التلاعب بالعلاقة بينهما، حسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

وأقنع ليو ابنه بإنهاء الخطوبة، مدعيًا أن الفتاة ليست جديرة به وتسعى فقط للثروة والنفوذ، وفي الوقت ذاته، رتب ليو علاقة جديدة لابنه مع ابنة أحد أصدقائه القدامى لضمان أن تكون خطيبته السابقة خارج الصورة تمامًا.

النهاية الصادمة

بعد مرور ستة أشهر من انفصال الابن عن خطيبته، صُدم عندما اكتشف أن والده قد تزوج من نفس الفتاة، وهذه الواقعة دفعت الابن إلى أزمة نفسية حادة استدعت دخوله المستشفى.

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