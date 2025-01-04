عروسان يحتفلان بزفافهما في وسط البلد.. مفاجأة العروس تثير الجدل (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لعروسين قررا إقامة حفل زفافهما في منطقة وسط البلد، حيث شاركهما الاحتفال سائقو السيارات والمارة، وأقدمت العروس على فعل لم يتوقعه أحد.

مصطفى وياسمين، شابان من محافظة المنوفية، عقدا قرانهما منذ شهرين تقريبًا، وبدلاً من إقامة حفل زفاف صاخب، قررا توفير نفقاتهما وذهبا إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وبعد عودتهما، تواصلا مع المصور أحمد عبد السيد للاحتفال بزواجهما بطريقة مبتكرة وغير مكلفة.

يقول المصور أحمد عبد السيد في تصريحات لـ"مصراوي" إنه اقترح على العروسين إجراء جلسة تصوير في منطقة وسط البلد، وبالفعل حضرا بعدما ارتديا ملابس الزفاف، وبدا الاحتفال وسط ترحيب المارة.

كان العروسان في حالة من البهجة التي انعكست على ردود فعلهما؛ فقد بدأت العروس في إطلاق الزغاريد وسط الشارع، وبعفوية احتضنت إحدى الفتيات التي هنأتها على زفافها.

ويضيف أحمد عبد السيد أن العروسين التقطا بعض الصور في منطقة وسط البلد، واستمتعا بالأجواء المبهجة المفعمة بترحيب الأهالي، ثم استقلا مركبًا نيليًا في الهواء الطلق، كنوع من الاحتفال دون التقيد بالعادات الشائعة التي تستوجب استئجار قاعة مكلفة.

ويشير إلى أن الهدف من الاحتفال بهذه الطريقة كان توفير النفقات وعيش مشاعر حقيقية تسعد العروسين دون مبالغة، لافتًا إلى أن اليوم كان في غاية الروعة، وبعدها استقل العروسان سيارة أوصلتهما إلى منزلهما في المنوفية.

واختتم بالإشارة إلى أنه لم يكن يتوقع الرواج الكبير الذي حققه فيديو احتفال العروسين بعد نشره على منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الأجواء الحقيقية والبسيطة نالت إعجاب الكثيرين.

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