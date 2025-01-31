مشهد يثير الذعر.. ميت يفتح عينيه أثناء تشييع جثمانه (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

أثار مشهد غريب حالة من الذعر بين المشيعين في جنازة بجمهورية الدومينيكان، بعدما ظهر رجل ميت وهو "يفتح عينيه" داخل تابوته الزجاجي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصور التي التقطها أحد الحاضرين، كان المتوفى، الذي لُفَّ بكساء أبيض، يرقد بسلام داخل التابوت الزجاجي، حيث بدت عيناه مغلقتين في البداية، قبل أن تظهر وكأنها انفتحت فجأة، ما أثار هلع الحضور ودفع بعضهم للاعتقاد بأنه لا يزال على قيد الحياة.

فيما قال أحد أفراد العائلة: "من يعلم؟ ربما كان لا يزال يحارب من أجل حياته"، بينما اقترح آخرون استدعاء سيارة إسعاف على أمل حدوث معجزة.

لكن آخرين عزوا هذه الظاهرة إلى انعكاس ضوء فلاشات الهواتف أو ذاكرة عضلية ما بعد الوفاة، وهي حالة معروفة طبيًا تؤدي إلى تحركات لا إرادية في بعض الجثث بعد الموت.

ليست الحادثة الأولى

هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حوادث مشابهة، إذ شهد عام 2023 استيقاظ امرأة تايلاندية أثناء نقلها إلى جنازتها، كما شهدت بيرو عام 2022 حالة مماثلة عندما بدأت امرأة تدعى روزا إيزابيل بالطرق على غطاء تابوتها، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات.

وفي 2020، نجت شابة أمريكية من عملية تحنيط بعدما لاحظ العاملون في الجنازة أنها لا تزال حية.

Este muerto: ¿abre los ojos o solo lo parece? pic.twitter.com/WjdJSPFKTy — Josep Guijarro (@josepguijarro) January 24, 2025

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