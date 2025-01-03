من محاسب إلى نجم السوشيال.. 20 صورة ومعلومات عن إسلام فوزي صانع المحتوى

كتب- أحمد الضبع:

حصل اليوتيوبر إسلام فوزي مؤخرًا على جائزة "صانع المحتوى لعام 2024" من إحدى المجلات المتخصصة، لكن ذلك واجه انتقادات لاذعة من بعض رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا أن هناك مجالات أخرى أحق بأن يحصل أصحابها على الجائزة.

إسلام فوزي يحسم جدل جائزة الأفضل

من ناحيته علّق إسلام فوزي على تلك الانتقادات عبر فيديو نشره على صفحته على موقع "يوتيوب" كشف فيه تفاصيل حصوله على الجائزة، مؤكدًا أنه ليس أفضل صانع محتوى بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال "فوزي" في الفيديو، إنّ إحدى المجلات المتخصصة التي تصدر من دبي أبلغته بأنها ترغب في تكريمه ومنحه جائزة شرفية بلقب "صانع المحتوى لـ2024" وليس الأفضل كما أشيع مؤخرًا، مشيرًا إلى أنّ المجلة أرسلت له دعوة لحضور حفل التكريم وتكفلت بتذاكر السفر والتنقلات.

وأضاف أنّ المجلة كانت تسعى إلى الحصول على الشهرة من خلال منحه الجائزة وإثارة الجدل حولها لكنه لم يكن مهتمًا، وتخطى الموضوع دون أن يشارك صورة التكريم مع جمهوره، مردفًا: "فيه إيه يا جماعة فين المشكلة، أنا مش أفضل ولا حاجة وفيه ناس أحسن مني كتير".

كيف تحول إسلام فوزي من موظف إلى صانع محتوى شهير؟

ورغم تصدره عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إلا أنّ الكثيرين قد لا يعرفون الكثير عن إسلام فوزي الذي تحول من موظف في أحد البنوك إلى نجم السوشيال ميديا.

ويُعرف إسلام فوزي بتعليقه الساخر على مقاطع الفيديو الرائجة على الإنترنت، سواء كانت عربية أو أجنبية، والتي تتناول مواضيع "الغرائب والعجائب" في مجالات متنوعة مثل الطهي والغناء.

وبحسب تصريحاته التلفزيونية، بدأ إسلام فوزي مسيرته المهنية كمحاسب في أحد البنوك، لكنه شعر بأن روتين الوظيفة لم يناسبه، فقرر أن يبدأ مشروعًا خاصًا عبر منصات السوشيال ميديا، حيث بدأ بتقديم تعليقاته الساخرة على الفيديوهات الرائجة.

وانطلقت رحلته في عالم السوشيال ميديا في 2019 عندما بدأ يظهر في فيديوهات مع زوجته التي تعمل في أحد البنوك وتقدم محتوى خاصًا بالموضة على منصات التواصل الاجتماعي، وكان ظهوره العابر وتعليقه المضحك على كلامها قد جذب انتباه المتابعين، ما جعلهم يسألون عنه ويشيدون بروح الدعابة التي يمتلكها.

وبعد فترة من هذه المشاركات، أقنعت زوجته ياسمين إسلام بإنشاء مجموعة خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ في نشر محتوى ساخر عن مواقف مر بها في عمله، ما ساعد في انتشار الفيديوهات بشكل سريع.

وفي إحدى المرات، نشر إسلام فيديو قصير لا يتجاوز الدقيقة عن مواقف مضحكة في العمل، ليتفاجأ بتصدر الفيديو للترند على منصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم بشكل كبير في زيادة شهرته.

وحينها قرر إسلام تحويل الجروب إلى صفحة رسمية على فيسبوك، حيث عرّف نفسه بأنه ممثل كوميدي وصانع محتوى، وبدأ في نشر الفيديوهات التي لاقت رواجًا كبيرًا، كما بدأ في تأسيس صفحات له على المنصات التواصل الأخرى.

وبمرور الوقت، أصبح لديه أكثر من 8 ملايين متابع على فيسبوك، و3 ملايين على إنستجرام، مع حرصه على تقديم محتوى ذي طابع فكاهي وسريع، ويتميز باختيار ألفاظه بعناية.

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