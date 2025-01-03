20 صورة لـ أول فندق مطلي بالذهب في العالم.. لن تصدق شكله

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كتبت- أسماء مرسي:

في مدينة هانوي، وعلى ضفاف بحيرة جيانج فو الخلابة، يقع فندق "دولتشي هانوي جولدن ليك" الفاخر الفريد

من نوعه، فهو يعتبر الأول في العالم الذي يغطيه الذهب عيار 24 قيراطا بالكامل، من واجهته الخارجية إلى أدق تفاصيل ديكوره الداخلي.

تجربة ذهبية فريدة من نوعها

بمجرد دخول الفندق، تستقبل الضيف صالة أنيقة تزينها لمسات الذهب في كل مكان، من الأثاث الفاخر إلى الأرضيات اللامعة، فضلا عن، الغرف الأنيقة التي تتميز بتصميمها الفريد وأثاثها والمطلي بالذهب.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمتد اللمسة الذهبية لتشمل حتى الحمامات التي تزينها تجهيزات ذهبية عيار 24 قيراطا، مما يجعل كل غرفة تحفة فنية بحد ذاتها، وفقا لموقع "economictimes".

مأكولات ذهبية

لا يقتصر اللمعان الذهبي على الديكور، بل يقدم الفندق أطباقا شهية مغطاة برقائق ذهبية صالحة للأكل، وتتنوع قائمة الطعام لتشمل شرائح لحم توماهوك الملفوفة بالذهب، وأطباق أخرى يتم تزيينها بلمسات ذهبية لإضفاء لمسة من الفخامة على تجربة تناول الطعام.

كما تحتوي كل غرفة في الفندق أكوابًا ذهبية لتحضير القهوة، مما يجعل كل تفصيل في الغرفة يعكس اللمسة الذهبية الفاخرة. حتى الموظفون يحرصون على تقديم خدمة استثنائية تلبي توقعات الضيوف وتجعلهم يشعرون بأنهم في عالم من الترف والرفاهية.

حمام سباحة ذهبي يطل على المدينة

يعد حمام السباحة من أبرز معالم الفندق، حيث يوفر للضيوف فرصة الاسترخاء والاستمتاع بإطلالة ساحرة على المدينة، كما يستمتعون ببلاط المسبح الذهبي الذي يضفي على المكان لمسة من الجاذبية.

أسعار الإقامة في الفندق

أسعار الإقامة في الفندق تبدأ من 250 جنيها إسترلينيا في الليلة للغرف الأساسية المجهزة والمطلية بالذهب أيضا، بينما الأجنحة التنفيذية الباهظة الثمن تبلغ تكلفتها 800 جنيه إسترليني في الليلة.

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