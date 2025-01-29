أغرب 5 عادات حول العالم.. إلقاء الأثاث من النوافذ وأكل رماد الموتى

كتب – سيد متولي

عندما تسافر إلى دولة جديدة، فمن المهم التعرف على العادات والثقافات التي تتميز بها، لكن هل تعرف أن بعض البلاد لديها عادات غريبة وطريفة قد تسمع عنها لأول مرة في حياتك؟.

ورصد موقع infoplease، أغرب 5 عادات حول العالم، والتي تتمثل في:

إلقاء الأثاث من النوافذ

عادة غريبة في في أسكتلندا، تتمثل في إلقاء الأثاث من النوافذ في الأسابيع التي تسبق ليلة رأس السنة، وهذا يرمز إلى التخلص من المشكلات القديمة بحسب اعتقادهم.

أكل رماد الموتى

ممارسة غريبة للغاية في إحدى قبائل فنزويلا والبرازيل، قبيلة يانومامي، تتمثل في أكل رماد الأحباء إذ يتم حرق الجثة وسحقها وتقسيم الرماد بين أفراد الأسرة.

تعليق البصل على الباب

إذا زرت منزلا في اليونان قبل ليلة رأس السنة، فقد تجد البصل معلقا على الباب أو الشرفة، ليس لإبعاد الحشرات ولكن لجلب الحظ، بحسب اعتقاد السكان، يتم نقع البصل في أشياء مثل العملات المعدنية أو العسل أو الزيتون أو الخبز، ويكتب كل فرد من أفراد الأسرة أمنياته على البصل على أمل أن تتحقق، ثم يتم ربط البصل بالباب أو الشرفة بخيط أحمر، ويبقى هناك حتى السادس من يناير.

البصق على العروس

إذا كنتِ من الإناث من قبيلة الماساي في كينيا وعلى وشك الزواج، فإن التقاليد تنص على أنه يجب على والدك أن يبصق عليك قبل الحفل، وحسب اعتقادهم فإن هذا الأمر يجلب الحظ السعيد والثروة.

المشي على الجمر

في بعض مناطق الصين، يحمل الرجال زوجاتهم الحوامل فوق جمر مشتعل، ويعتقدون أن القيام بذلك سيضمن نجاح حمل زوجتك وولادة سلسة وأقل إيلامًا.

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