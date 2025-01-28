بعد واقعة مي الغيطي.. كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟

كتب- أحمد الضبع:

تصدرت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني حديث الرأي العام، بعد تعرض الفنانة مي الغيطي مؤخرًا للتهديد والابتزاز عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وكان الإعلامي محمد الغيطي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية ضد فرد حراسة قام بتهديد ابنته مي الغيطي بالإيذاء عبر رسائل إلكترونية حال رفضها طلب الزواج منه.

مي الغيطي ليست الأولى من المشاهير الذين واجهوا مثل هذه المواقف؛ فقد سبقتها الفنانة أيتن عامر، التي تعرضت لتهديد مشابه عبر حسابها على فيسبوك قبل سنوات.

وتعليقًا على ذلك، قالت الاستشارية النفسية إيمان عبد الله، إنّ وسائل التواصل الاجتماعي أرض خصبة لانتشار الابتزاز الإلكتروني بسبب كم المعلومات الشخصية المتاحة عليها.

وأضافت "عبد الله" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ المبتز يحاول إجبار ضحيته على تحقيق طلباته بوسائل تهديد قد تخفي هويته، ويعتقد أنه يمكنه حذف الرسائل في أي وقت.

وحذّرت من التعامل المباشر مع المبتز، مشددة على أهمية اللجوء إلى الأسرة والجهات الأمنية لتجنب التعرض لأضرار جسيمة أو نفسية، خاصة أن مواجهة المبتز بشكل فردي قد تزيد الوضع تعقيدًا.

وِأشارت إلى أنه على الأسرة مساندة أي فرد منها يتعرض للابتزاز بأشكاله المختلفة، حتى يشعر بالثقة التي تنجيه من الآثار النفسية الخطيرة الناجمة عن أفعال المبتزين.

كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟

لتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني، نصح خبير السوشيال ميديا محمد الشيخ، بتجنب مشاركة المعلومات الحساسة والحفاظ على خصوصية البيانات وصورك الشخصية، خاصة عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

استخدام إعدادات الخصوصية بحذر

وأوضح "الشيخ" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه ينبغي تحديث إعدادات الحسابات بشكل دوري للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المنشورات أو التواصل عبر السوشيال ميديا.

توثيق أي محاولة ابتزاز

وبيّن أنه في حال تلقي تهديدات، من المهم حفظ الرسائل أو تسجيل المحادثات لتقديمها كأدلة للجهات الأمنية، بعد الإبلاغ عن الحسابات أو الأشخاص الذين يرسلون تهديدات عبر المنصات الاجتماعية.

واختتم بالإشارة إلى ضرورة عدم تعيين كلمة سر مكررة في كل حسابات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية حتى لا تتعرض للاختراق، مع تجنب فتح أي روابط خارجية غير موثوقة.

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