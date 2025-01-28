في غاية الجمال.. 20 صورة لـ أجمل عارضي أزياء حول العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

عالم الأزياء مليء بالوجوه الجذابة التي تلفت الأنظار، ولا يقتصر الأمر على عارضات الأزياء النسائية فقط، بل يشمل أيضا الرجال الذين يتمتعون بجاذبية وقدرة على إبراز أحدث صيحات الموضة.

في هذا السياق، نستعرض لكم أجمل عارضي الأزياء الرجال حول العالم، وفقا لموقع "apetogentleman".

كاران أوبيروي

يعتبر كاران أوبيروي أحد أبرز عارضي الأزياء في الهند، حيث يتميز بلياقته البدنية العالية وجاذبيته التي جعلته وجها إعلانيا للعديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل رويال إنفيلد وريبوك.

ديفيد جاندي

ديفيد غاندي هو اسم لامع في عالم الأزياء الرجالية، حيث يتميز بجماله الكلاسيكي وأسلوبه الأنيق الذي يخطف أنظار الجميع على منصات عروض الأزياء، وحقق شهرة عالمية.

شون أوبري

يتميز شون أوبري بأسلوبه الجذاب وملامحه الوسيمة التي جعلته وجهًا إعلانيًا للعديد من العلامات التجارية العالمية مثل دولتشي آند جابانا وفيندي، بالإضافة إلى، حصد العديد من الجوائز والألقاب التي تؤكد مكانته كواحد من أبرز عارضي الأزياء في العالم.

لاكي بلو سميث

بدأ لاكي بلو سميث مسيرته المهنية في سن مبكرة جدا، وحقق نجاحا كبيرا في عالم الأزياء بفضل مظهره الجذاب وشخصيته الكاريزمية.

وقد أصبح أيقونة للموضة لدى الشباب بفضل حضوره القوي على منصات العروض ووسائل التواصل الاجتماعي.

جون كورتاجارينا

أحد أبرز عارضي الأزياء الإسبانيين، ويتميز بأسلوبه الأنيق ومظهره الجذاب، وقد عمل مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة وحقق نجاحا كبيرا في عالم الموضة.

أوليفر تشيشاير

يتميز أوليفر تشيشاير بملامحه الوسيمة وأسلوبه الجذاب، كما أنه عمل مع العديد من العلامات التجارية العالمية مثل دولتشي آند جابانا وفيرساتشي.

سيمون نيسمان

يتميز سيمون نيسمان بجماله وملامحه الساحرة، ما يجعله مثاليا لإعلانات الموضة التي تتطلب لمسة من الرومانسية والحساسية.

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