بعد شائعة انفصالها.. خبير أبراج يكشف 5 مفاجآت تنتظر نانسي عجرم

كتبت- أسماء مرسي:

في الآونة الأخيرة، تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم "التريند" ومحركات البحث "جوجل"، وذلك بعد انتشار شائعات حول انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.

بدأت القصة بنشر نانسي تغريدة على منصة "تويتر"، حيث قالت: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سنة الحياة"، ما زاد من التساؤلات حول وجود خلافات في علاقتها الزوجية، إلا أنها سرعان ما نفت هذه الشائعات بنشر صورة تجمعها بزوجها وبناتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مؤكدة على قوة علاقتهما.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم توقعات الفترة المقبلة للمطربة نانسي عجرم:

أوضح خبير الأبراج محمد صبحي أن الفنانة نانسي عجرم من مواليد برج الثور، وهو برج يتميز بشخصية قوية وثابتة، تجمع بين الذكاء العملي والحنان.

و تتميز أيضا بحبها للاستقرار والرفاهية، وتسعى دائما لتحقيق النجاح بفضل إرادتها وعزيمتها القوية.

نجاحات مهنية مبهرة

أشار "صبحي" في تصريح لـ"مصراوي" أن نانسي ستحقق نجاحات باهرة على الصعيد الفني، حيث ستطلق أعمالا جديدة تلقي إعجاب الجمهور، كما أنها ستتمكن من بناء علاقات قوية مع شخصيات مؤثرة في الوسط الفني.

استقرار مالي ونمو مهني

وأضاف أن تستطيع إدارة أمورها المالية بحكمة، وقد تتاح لها فرص استثمارية مربحة تعزز من استقرارها المالي، كما أنها ستحصد ثمار جهودها من خلال حصولها على جوائز وتكريمات عن مشوارها الغنائي.

توازن بين الحياة الشخصية والعملية

رغم الضغوط التي قد تتعرض لها بسبب كثرة الأعمال والمشاريع، ستحرص على تحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والعملية، وستكون قادرة على الحفاظ على استقرار عائلتها.

الاهتمام بالصحة

تشعر بضغط العمل المكثف، لذا يُنصح أخذ قسطا من الراحة والانتباه إلى صحتها، لاستعادة نشاطها وحيويتها.

إلهام وإبداع

وتابع صبحي: " ستشهد الفترة المقبلة حالة من الإبداع من الإلهام الغنائي، حيث ستقدم ألبومات غنائية مبتكرة".

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