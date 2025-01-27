سيدة تترك أبناءها يموتون وذهبت للتسوق.. لن تتوقع القصة

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، حُكم على سيدة بريطانية بالسجن لمدة 10 أعوام، بعد أن تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل، ليفارقوا الحياة بعد اندلاع حريق، فيما ذهبت للتسوق مع صديقتها.

وبحسب ديلي ميل، تخلت ديفيكا روز عن توأميها - كايسون وبرايسون، البالغان من العمر أربع سنوات، وليتون ولوجان، البالغان من العمر ثلاث سنوات، عندما اندلع الحريق، وتركت الأم، البالغة من العمر 30 عامًا، أطفالها محاطين بالقمامة والبراز البشري في منزل مغلق في ساتون، جنوب لندن، عندما خرجت لشراء أشياء "غير أساسية" من السوبر ماركت.

وحمل رجال الإنقاذ الأولاد الأربعة من المبنى المحترق، ولكن تم إعلان وفاتهم جميعا بعد فترة وجيزة، ويعتقد أن سيجارة ملقاة أو شمعة مقلوبة أشعلت الحريق المروع، ما دفع الصغار إلى الركض إلى الطابق العلوي والبدء في الصراخ طلبا للمساعدة، وسمع الجيران الأولاد يبكون بشدة، ويصرخون: "هناك حريق"، لكن النيران التهمت المنزل.

وحاول أحد السكان كسر الباب الأمامي ولكن بعد فوات الأوان، وعثر رجال الإطفاء على أجساد الأطفال فاقدين الوعي تحت أسرتهم، واتضح أن سبب وفاتهم فيما بعد كان استنشاق الدخان.

وقال والد الصبية دالتون هوث، إنه لا يستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تأثير وفاتهم عليه، فيما ذكر جدهم جيسون هوث: "فقدنا أحفادنا الرائعين المحبين للمرح، حطم الألم الناجم عن هذه الخسارة حياتي بكل الطرق الممكنة".

أما جدة الأطفال قالت: "ستطاردني فكرة بكائهم وصراخهم إلى الأبد، عزائي الوحيد هو أنهم الآن معا إلى الأبد ولا يحتاجون إلى أن يكونوا بمفردهم مرة أخرى".

من جانبه، قال القاضي مارك لوكرافت أثناء حكمه بالسجن على الأم: "لا توجد كلمات لوصف هذه القضية بخلاف أنها مأساوية للغاية، كانت اللحظات الأخيرة من حياتهم الصغيرة مليئة بالمعاناة الجسدية الحادة حيث اشتعلت النيران وسعوا إلى الفرار منها".

اقرا ايضا:

3 أماكن في المنزل لا يجب وضع المرايا بها- تجلب النكد والحزن

دب يهاجم مصورا ويحاول أكله حيا.. لحظات تحبس الأنفاس (صور)

نباتات تجلب الحظ السعيد وتجذب الرزق وتطرد الطاقة السلبية- (فيديو)

"حياة دون سيارات".. 10 صور لـ قرية خالية من وسائل المواصلات نهائيا

قطة تسافر على متن 3 رحلات جوية لمدة 24 ساعة.. كيف حدث ذلك؟