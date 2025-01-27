بسبب العين والحسد.. 10 علامات تكشف إصابة منزلك بطاقة سلبية

كتبت- نرمين ضيف الله:

في المعتقدات الشعبية، يُعتقد أن العين أو الحسد يمكن أن يسبب طاقة سلبية تؤثر على أجواء المنزل وأهله.

وفي التقرير التالي، نستعرض بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود حسد وطاقة سلبية في المنزل، وفقًا لما جاء في موقع "تايم أوف إنديا":

1- الخلافات المستمرة

تكرار المشاحنات بين أفراد الأسرة دون أسباب واضحة.

2- الشعور بالخمول والإرهاق

إحساس دائم بالكسل أو انعدام الطاقة داخل المنزل.

3- تعطّل الأمور

حدوث مشاكل أو عقبات مفاجئة في العمل أو الحياة اليومية.

4- روائح غريبة وغير مبررة

ظهور روائح مزعجة مجهولة المصدر.

5- قلة البركة في الرزق

تراجع المال أو تعطل مصادر الدخل بلا سبب واضح.

6- تكرار تلف الأشياء

تعطل الأجهزة الكهربائية أو تحطم الأدوات بشكل متكرر ومفاجئ.

7- انتشار الحشرات

مثل النمل أو الصراصير، رغم الحفاظ على نظافة المنزل.

8- الشعور بالضيق والاختناق

إحساس دائم بعدم الراحة داخل المنزل.

9- كثرة الأمراض

تعرض أفراد المنزل لوعكات صحية مفاجئة ومتكررة.

10- اختفاء الأشياء أو تعطلها

ضياع الأشياء المهمة بشكل غامض أو تلفها.

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