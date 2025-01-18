احذر.. 4 أعراض مبكرة تعنى الإصابة بسرطان الخصية

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الخصية هو نوع من السرطان ينشأ في الخلايا الجنسية داخل الخصيتين، وهما الغدتان التناسليتان الذكريتان المسؤولتان عن إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

وهناك بعض الأعراض المبكرة التي تظهر لدى الرجال تدل على الإصابة بسرطان الخصية، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"healthline".

الأعراض الأولى لسرطان الخصية:

كتلة أو تورم غير مؤلم في إحدى الخصيتين

زيادة صلابة الخصية المُصابة.

ألم أو ضيق في أسفل البطن أو في منطقة كيس الصفن.

تغير في حجم أو شكل الخصية.

إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل:

ألم أسفل الظهر.

ضيق في التنفس.

السعال.

ألم الصدر.

الصداع.

الارتباك.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الخصية

العمر

الرجال في منتصف العمر هم الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الخصية، خاصة بين سن 15 و 35 عاما.

الخصية المعلقة

هي حالة طبية تحدث عندما لا تنزل إحدى الخصيتين أو كلتاهما إلى كيس الصفن بشكل كامل.

التاريخ الشخصي أو العائلي

الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الخصية، أو تاريخ عائلي من الإصابة بهذا المرض هم أكثر عرضة للإصابة به.

العقم

العقم أحد العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخصية.

متي يستدعي زيارة الطبيب؟

من الضروري زيارة الطبيب المختص إذا لاحظت وجود نتوء أو تورم أو أي تغييرات أخرى في كيس الصفن أو الخصيتين.

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