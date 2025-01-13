فيديو صادم.. رجل يعثر على ثعبان قاتل في مكان غير متوقع

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كتب – سيد متولي

تلقى رجل من ولاية نيو ساوث ويلز صدمة بعد العثور على ثعبان بني شرقي مميت ملفوفًا داخل جزازة العشب الخاصة به.

وزار تروي هوفيندن، المعروف باسم "رجل الزواحف" ، منزلا في جبال بلو ماونتنز، غرب سيدني، بعد أن عثر المالك على ثاني أكثر ثعبان بري سام في العالم مختبئًا داخل جزازة العشب القديمة الخاصة به، بحسب موقع 9news.

وسارع صائد الثعابين إلى المنزل في غضون 10 دقائق لاصطياد الثعبان البني الشرقي بأمان من مخبئه الماكر.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال مدرب الثعابين المتمرس، إنه تعرف على السلالة على الفور بسبب البقع الصفراء المميزة على بطنها السفلي.

وأظهرت اللقطات هوفيندن وهو يستخرج الثعبان من تحت جزازة العشب بينما كان يتلوى، ثم يضعه بسرعة في حقيبته، في أقل من 90 ثانية.

وقال هوفيندن:" لقد شهدت شخصيا حالة أخرى أتذكرها حيث دخل ثعبان داخل جزازة العشب، يحدث هذا من وقت لآخر، إنه مكان جيد لهم للاختباء والشعور بالأمان لذا فهو بالتأكيد شيء يجب الانتباه إليه، لأنه سام للغاية".

بعد إزالة الزاحف من جزازة العشب، وجد هوفيندن مكانًا آمنًا لإطلاق الثعبان مرة أخرى في البرية.

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