جمالها رهيب.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة جمال أمريكا 2025

كتب- أحمد الضبع:

تُوجت آبي ستوكارد، طالبة التمريض والمدربة الرياضية بجامعة "أوبورن"، بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2025.

وفازت ستوكارد، البالغة من العمر 22 عامًا، في المسابقة التي أُقيمت الأحد الماضي في أورلاندو بولاية فلوريدا، متفوقة على 51 متسابقة من جميع الولايات الأمريكية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتو ريكو، بحسب "CNN".

قبل فوزها باللقب الوطني، تم اختيار ستوكارد ملكة جمال ولاية ألاباما في يونيو الماضي، وذلك قبل بدء عامها الجامعي الأخير.

في المسابقة، تألقت ستوكارد أمام لجنة التحكيم والجمهور، إذ خاضت عدة منافسات، بدءًا من فقرة اللياقة البدنية، التي حلت محل فقرة ملابس السباحة في عام 2023، إلى عروض المواهب وملابس السهرة والمقابلات الشخصية.

أثناء المسابقة، تطرقت ستوكارد إلى موضوع البطالة، حيث تحدثت عن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا بعد جائحة "كوفيد-19"، مع الإشارة إلى تحسن الوضع بشكل عام منذ ذلك الحين.

وفي مقطع فيديو، أعربت ستوكارد عن تأثرها الكبير بكفاح والدتها التي عملت في وظائف متعددة وبصديقتها المقرّبة المصابة بالتليف الكيسي، مشيرة إلى أن مبادرتها الخيرية لجمع الأموال لصالح أبحاث التليف الكيسي كانت جزءًا من حملتها.

المسابقة، التي تأسست عام 1921، شهدت تغيرات كبيرة على مر السنين. ففي العام الماضي، توجت ماديسون مارش، ضابطة في القوات الجوية الأمريكية، بلقب ملكة جمال أمريكا، لتكون أول فرد عسكري في الخدمة الفعلية يحصل على هذا اللقب.

كما عدلت ملكة جمال أمريكا حدود العمر للمتسابقات، حيث رفعت الحد الأقصى من 25 إلى 28 عامًا في 2023.

وتشهد مسابقات الجمال في أمريكا تغييرات مستمرة، مثلما ألغت منظمة ملكة جمال الكون الحدود العمرية تمامًا في مسابقاتها، ما سمح بمشاركة نساء في مراحل عمرية متفاوتة، من بينهن تشوي سون هوا، التي شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون عن عمر 80 عامًا.

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