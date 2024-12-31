2025 على الأبواب.. 5 خطوات تجعلك سعيدا مع بداية العام الجديد

كتب – سيد متولي

مع اقتراب العام الميلادي الجديد 2025، يبحث العديد من الأشخاص حول العالم عن أفضل الطرق التي يمكن أن تجعلهم أكثر سعادة، مع التخلص من الأفكار السلبية ومشاعر الحزن.

وبحسب موقع نيويورك تايمز، إليك 5 خطوات تجعلك سعيدا مع بداية العام الجديد:

نظم أفكارك

تنظيم الأفكار يساعدك على تحديد العوامل التي تحتاج لها لتكون أكثر سعادة، كالبدء في تعزيز الروابط الإجتماعية، والتخلص من فوضى الأفكار وإعادة تنظيمها.

حدد رغباتك

تحديد الرغبات أمر مهم لتحسين الحالة المزاجية، وزيادة الشعور بالسعادة بشكل عام.

حارب المشاعر السلبية

محاربة المشاعر السلبية أمر مهم الالتزام به بشكل يومي، سواء على مستوى العمل أو في محيط الأسرة، إذ يعزز هذا التصرف مشاعر السعادة.

مارس الرياضة

ممارسة التمارين الرياضة تحارب التوتر والحزن، وتشعرك بالحيوية والطاقة.

التزم بتقنيات التفاؤل

الالتزام بتقنيات التفاؤل أمر مهم من أجل الحفاظ على سعادتك.

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