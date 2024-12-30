إحداهن مصرية.. 25 صورة لملكات الجمال حول العالم في 2024

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كتب - سيد متولي

شهد عام 2024 العديد من الفائزات بلقب ملكات الجمال حول العالم، إذ نجحن في خطف الأنظار بعد تتويجهن في عدة دول.

وما بين المصرية سلمى علي، واللبنانية ندى كوسا، نستعرض في هذا التقرير أبرز المتوجات بلقب ملكات الجمال حول العالم في 2024.

ملكة جمال الدنمارك والكون

توجت فيكتوريا كير ثيلفيج من الدنمارك بلقب ملكة جمال الكون 2024، لتصبح أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة، عمرها 21 عامًا، وظهرت في الحفل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أبيض أنيقا مزينا بالتطريزات اللامعة، واختارت تسريحة شعر أنيقة وناعمة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وأنيق، كما زينت نفسها بمجوهرات ماسية فاخرة، ما أضاف لمسة من الأناقة والرقي على إطلالتها.

ملكة جمال مصر

توجت سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024، وأطلت بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ملكة جمال أمريكا

فازت ألما كوبر، الضابطة في الجيش الأمريكي، بلقب ملكة جمال أمريكا 2024، وتألقت بفستان باللون الفضي بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ملكة جمال لبنان

توجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من الأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ملكة جمال التشيك

حصدت كريستينا بيشكوفا لقب ملكة جمال جمهورية التشيك، وارتدت فستانا جريئا باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ملكة جمال آسيا

حصلت ياسمينا زيتون على لقب ملكة جمال آسيا، وظهرت بفستان طويل باللون الأزرق بقصة الكت، ومزودا بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ملكة جمال جنوب أفريقيا

فازت ميا لورو بلقب أول ملكة جمال صماء لجنوب أفريقيا. أطلت بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ملكة جمال فرنسا

توجت إيف جيل بلقب ملكة جمال فرنسا، وتألقت بفستان منفوش باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعماً

ملكة جمال إنجلترا

حصلت ميلا ماجي على لقب ملكة جمال إنجلترا، وظهرت بفستان باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.

ملكة جمال أستراليا

فازت صوفي البنا بلقب ملكة جمال أستراليا، وأطلت بفستان طويل باللون الأخضر اللامع، مزودا بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

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