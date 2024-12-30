"كله مكشوف".. ملابس بلاستيكية بالفقاعات تثير الجدل في رأس السنة

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كتب- أحمد الضبع:

أثارت علامة الأزياء البيلاروسية ZNWR جدلًا واسعًا بإطلاقها مجموعة جديدة من الملابس المصنوعة بالكامل من غلاف الفقاعات الشفاف الذي يُظهر الجسم، في خطوة وصفتها العلامة بأنها تهدف إلى تشجيع الأفراد على "الخروج عن المألوف" خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة.

ملابس غير تقليدية بأسعار لافتة

ضمت المجموعة المحدودة 20 فستانًا و20 سترة بأسعار تبدأ من 280 روبلاً بيلاروسيًا (86 دولارًا أمريكيًا) للفستان الشفاف الطويل، وتصل إلى 380 روبلاً بيلاروسيًا (116 دولارًا أمريكيًا) للسترة.

وسرعان ما انتشرت هذه التصاميم الغريبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، حيث جذبت ملايين المشاهدات وأثارت نقاشات حادة حول الجرأة والإبداع في الموضة.

بدأت القصة بفيديوهات من داخل متاجر العلامة، أظهرت الملابس المصنوعة من غلاف الفقاعات بطريقة ساخرة، ورغم أن البعض اعتبر مقاطع الفيديو مجرد مزحة، إلا أن الحقيقة سرعان ما انكشفت عندما أكدت العلامة أن الملابس مطروحة للبيع.

في حين لاقت الفكرة استحسان البعض باعتبارها إبداعًا جديدًا، وصفها آخرون بالتصاميم "المضادة للصدمات"، في إشارة إلى استخدام غلاف الفقاعات لحماية المنتجات.

تعليق رسمي من من ZNWR

أوضحت ZNWR عبر حسابها على إنستجرام أن هدف المجموعة هو إتاحة الفرصة للأفراد لإعادة اكتشاف أنفسهم والتألق بأسلوب فريد وغير تقليدي في ليلة رأس السنة، بعيدًا عن الخيارات المعتادة مثل المخمل والساتان.

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