25 صورة لأرخص أماكن الخروج في ليلة رأس السنة 2025.. "على قد الإيد"

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كتب - سيد متولي

مع اقتراب العام الجديد، يفكر البعض في كيفية الاحتفال بليلة رأس السنة والاستمتاع بها، لكن الحيرة تبقى في اختيار المكان المناسب ما بين المولات أو المتنزهات والأماكن المفتوحة.

ومع اقتراب الاحتفال برأس السنة إليك أرخص الأماكن التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بهذا اليوم.

كورنيش النيل

يمكن الاستمتاع بالمظهر الخلاب لكورنيش النيل، مع نسمات الهواء الطلق، وهي "خروجة" لن تكلفك الكثير من الأموال.

برج القاهرة

أحد أفضل أماكن الخروج في ليلة رأس السنة، لاستكشاف القاهرة، إذ تمثل أسعار تذاكر دخول برج القاهرة 70 جنيها للفرد.

جزيرة المعادي

يمكنك زيارة جزيرة المعادي حيث التقاط الصور الرائعة والاستمتاع بالجسور الصغيرة، والبحيرات الصناعية، وسعر إضافة إلى وجود مركب للتجول حول الجزيرة، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من الـ10 صباحا وحتى الـ11 مساءً، بسعر 35 جنيها طوال الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة 50 جنيه.

الأوبرا

في منطقة الزمالك، ويمكن دخولها مجانا مع الاستمتاع بصر رائعة مع ديكورات رأس السنة، ولن يكلفك الأمر سوى تذكرة مترو، يمكنك النزول إلى محطة الأوبرا.

ممشى أهل مصر

إذا كنت من محبي الطبيعة، فإليك أجمل "تمشية" شتوية وهو ممشى أهل مصر، ويمكن التقاط الصور مع زينة رأس السنة وشجر الكريسماس، مع وجود مقاعد مجانية، وإذا قررت النزول إلى الممشى عند المطاعم والكافيهات سيكفلك الأمر تذكرة بـ20 جنيها، وأقرب محطة مترو للممشى هي ماسبيرو.

ميدان الكوربة

في مصر الجديدة، وأقرب محطة مترو هي الأهرام، وتحديدا شارع بغداد، حيث التقاط الصور المبهجة مع أشهر عمارة مزينة بأنوار وزينة رأس السنة.

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