20 صورة لأحداث أثارت الجدل في 2024.. صفعة عمرو دياب وأسد التجمع

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كتب – سيد متولي

شهد عام 2024 العديد من الأحداث الغريبة التي أثارت الجدل، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لعل أبرزها ظهور أسد في منطقة التجمع الأول، ووفاة لاعب منتخب مصر أحمد رفعت، وغيرها من الأمور التي كانت حديث الشارع المصري والعالم العربي.

مصراوي يستعرض في هذا التقرير 5 أحداث أثارت الجدل في 2024.

أسد التجمع

واقعة غريبة أثارت الجدل وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في ظهور أسد صغير يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وبدأت الواقعة بتداول فيديو يُظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، قبل أذان المغرب ومدفع الإفطار في رمضان، ما أثار الرعب بين سكان المنطقة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة لبيان وجود تصريح بتربيته من عدمه.

كما حددت الأجهزة الأمنية، صاحب الأسد المتجول في التجمع ويدعى "ك. أ"، 62 عاما مقيم بمدينة نصر.

وفاة أحمد رفعت

تصدرت أزمة الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ومودرن سبورت، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سقوطه القصة في ملعب ستاد الإسكندرية، في الدقيقة 89 من مباراة فريقه فيوتشر والاتحاد السكندري، دون احتكاكه بأي لاعب، وتوقف قلبه لأكثر من نصف ساعة، ونقل بعدها لأحد المستشفيات بالإسكندرية، وبعدما استقرت حالته، نقل إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، يوم 9 أبريل، وقضى عيد الفطر في منزله تحت الملاحظة الطبية، وبعد 100 يوم من أزمته الصحية، زار أحمد رفعت تدريبات مودرن فيوتشر، كما حل ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، وقال في هذا اللقاء، إن الأزمة التي تعرض لها بسبب حالته النفسية، وهناك من تسبب فيها، وفي يوم 6 يوليو، أعلن نادي مودرن سبورت وفاته بعد تدهور حالته الصحية، وأثير الجدل حول تصريحاته.

وأعلن الإعلامي إبراهيم فايق تخصيص حلقة بعنوان "حق أحمد رفعت"، كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة القضية إلى النيابة العامة، لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

توقعات ليلى عبداللطيف

تصدرت توقعات ليلى عبد اللطيف، خبيرة التوقعات اللبنانية، مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختفاء أحد الشخصيات العامة عالميا، وسقوط طائرته في ظروف غامضة.

وشهد يوم الأحد، التاسع عشر من شهر مايو لعام 2024، واقعة غريبة تمثلت في اختفاء الرئيس الإيراني وطائرته الخاصة، التي كانت تنقله إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

والغريب أن خبيرة التوقعات اللبنانية الشهيرة قالت عن الواقعة، قبل حدوثها بشهرين وتحديدا في الثامن عشر من مارس الماضي: "إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على الصعيد العالمي بسبب انفجار مدبر، هذا الاعتداء يطال هذه الشخصية في أثناء وجودها على متن طائرة خاصة، ولن ينجوا منها أحد".

وربط الجميع تصريحات ليلى بما حدث للطائرة الهليكوبتر الخاصة بالرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي، والتي كانت تنقله إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، وتعرضت للاختفاء، بعد هبوط اضطراري، قبل أن يتم الإعلان عن مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، وعدد من مرافقيهما بعد تحطم مروحيتهم.

صفعة عمرو دياب

أثارت واقعة "الصفعة" جدلًا كبيرًا في 2024، إذ بدأت الواقعة في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، عندما طلب شاب يدعى سعد أسامة التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب، وهو يحاول الإمساك به، إلا أن "الهضبة" انفعل وصفعه.

وانتشر الأمر بعد تداول رواد مواقع التواصل فيديو للواقعة، وسط تباين في الآراء ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من هاجم عمرو دياب، ومنهم من دافع عنه، وأكد أن الشاب هو من تجاوز وتعدى على خصوصيته.

ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم، إذ أصدرت محكمة الجنح في التجمع الخامس، حكمها على عمرو دياب، بغرامة قدرها 200 جنيه، وبراءة الشاب المصفوع وتعويضه بمبلغ 10 آلاف جنيه.

قناع توليت

ظهر مغني راب أطلق على نفسه "توو ليت"، وارتدى قناعا لإخفاء وجهه، ما تسبب في جدل بين رواد مواقع التواصل حول هويته، وكانت بدايته في مارس 2024، بطرح بعض الأغاني من بينها "ليالينا"، ثم اشتهر في أغسطس، بعد طرح ألبوم "كوكتيل أغاني"، وأغاني مثل "ما تيجي أعدي عليك" و"حبيبي ليه".

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