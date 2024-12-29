لماذا يشعر المتزوجون بسعادة أكبر؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة بريمن أن الأشخاص الذين لم يدخلوا في علاقة عاطفية أبدا كانوا أقل سعادة من الذين في علاقة، وكان العازبون أيضا أقل انفتاحا من البالغين المتزوجين.

وتشير الدراسة أن العازبين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ممن لديهم شريك يعتمدون عليه، وفقا لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل السمات الـ 5: الانفتاح، والود، والشعور بالأمان، والضمير، والعصبية .

ووجد الباحثين أن العازبين مدى الحياة أقل شعورا بالأمان وضميرا وانفتاحاً على التجارب من الذين هم حالياً في علاقات.

وقالت هذه المجموعة أيضاً إنهم أقل رضا عن الحياة بشكل عام مقارنة بمن كانوا مرتبطين في الماضي، أو هم حالياً في علاقة.

ومع ذلك، كانت درجات رضا الحياة لدى النساء العازبات أعلى من الرجال العازبين.

كما قال العازبون الأكبر سنًا إنهم كانوا أكثر سعادة بكونهم عازبين من أقرانهم في منتصف العمر غير المتزوجين.

وقال الفريق إن هذا قد يكون بسبب أن كبار السن من العزاب قد تجاوزوا فترة من حياتهم حيث يتزوج جميع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم ويبدأون في تكوين أسر، ما يجعلهم أقل عرضة للغيرة.

و لاحظت جوليا ستيرن الباحثة الرئيسية، أن التغيرات الشخصية الناجمة عن العلاقات قد تكون مؤقتة. مثلاً، قد يكون الشخص المنفتح الذي يرتبط بشخص انطوائي أكثر ميلًا إلى تبني شخصية شريكه في البداية قبل أن يعود انفتاحه مرة أخرى.

وتشير أبحاث حديثة إلى أن الارتباط يخلق نظام دعم أفضل من العزوبية.

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