أغرب مكان في العالم.. أهالي هذه البلدة تأكل شيئاً صادما وغير متوقع

20 صورة لأغرب الأماكن حول العالم- لن تصدق أنها حقيقية

كتبت- أسماء مرسي:

الفئران المشوية، التي قد تبدو وجبة مثيرة للاشمئزاز للبعض، هي طبق شهي يقبل عليه السكان في بلدة باتامبانج في كمبوديا، وباتت تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

تلك القوارض الصغيرة، التي تُشوى على الفحم بنفس الطريقة التي تُشوى بها الأسماك واللحوم، تحظى بشعبية كبيرة بين السكان نظرا لسعرها الرخيص وقيمتها الغذائية.

بأقل من دولار واحد، يمكن للمرء أن يحصل على وجبة دسمة من لحم الفأر، وفقا لموقع "taipeitimes".

ولقد تحولت هذه العادة الغريبة إلى مصدر دخل جيد للعديد من العائلات في المنطقة، حيث انتشرت أكشاك بيع الفئران المشوية على جوانب الطرق، وتشهد إقبالا كبيرا من قبل السكان المحليين والسياح على حد سواء.

وفي مواسم الأعياد، تزداد هذه المبيعات بشكل كبير، ما يشير إلى مدى شعبية هذا الطبق الغريب.

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