لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسعارها خيالية.. 10 صورة لأغلى أنواع الأسماك في العالم

04:00 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سمك كالوجا
  • عرض 10 صورة
    سمك الراي اللاسع المنقط
  • عرض 10 صورة
    اسماك التونة99
  • عرض 10 صورة
    اسماك التونة
  • عرض 10 صورة
    سمك التونة
  • عرض 10 صورة
    سمك الحفش
  • عرض 10 صورة
    سمك الراي اللاسع المنقط2
  • عرض 10 صورة
    سمك أروانا البلاتيني
  • عرض 10 صورة
    سمك أروانا البلاتيني2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

الأسماك من أهم المصادر الغذائية للإنسان، وتتنوع أشكالها وأحجامها بشكل كبير، وبعضها يتميز بندرته أو طعمه الفريد أو قيمته الغذائية العالية، ما يجعله يحتل مكانة مرموقة في عالم الأطعمة الفاخرة ويُباع بأسعار خيالية.

ووفقًا لموقع news18، إليك قائمة بأسعار أغلى أنواع الأسماك في العالم، التي تمتاز بالجودة العالية والطعم الذي لا يقاوم:

سمك أروانا البلاتيني

يعتبر من أغلى الأسماك في العالم، حيث يصل سعره إلى 400 ألف دولار أو أكثر، بسبب تميزه بطفرة جينية نادرة تعطيه لونًا بلاتينيًا فضيًا يصلح للزينة، ويُعتقد في بعض الثقافات أنه يجلب الحظ السعيد.

سمك كالوجا

من أغلى الأسماك بسبب إنتاجه للكافيار باهظ الثمن، ويصل سعر سمكة كالوجا إلى 200 ألف دولار، ويمكن أن يصل وزنها إلى 1200 كيلوجرام.

سمك الراي اللاسع المنقط

يصل سعر هذا السمك إلى 100 ألف دولار، ويتميز بنمط فريد من البقع البيضاء على جسم أسود، ما يجعله مرغوبًا في أسواق أسماك الزينة، وعادة ما تكون الإناث أكبر حجمًا من الذكور.

سمك الحفش الروسي

تشتهر سمكة الحفش بإنتاج الكافيار الأسود الفاخر، الذي يُعتبر من أغلى أنواع الطعام في العالم، ويمكن أن يصل وزن سمكة الحفش الروسي إلى 1300 كيلوجرام، وتنتج حوالي 225 كيلوجرامًا من الكافيار.

ويُمكن أن يصل سعر كيلو الكافيار إلى 35 ألف دولار أو أكثر، ما يجعل سمك الحفش الروسي ذا قيمة اقتصادية عالية.

التونة ذات الزعانف الزرقاء الأطلسية

سمكة التونة من أغلى الأسماك في العالم، خاصة تلك التي تُصطاد بالقرب من اليابان، ويُمكن أن تباع الواحدة بملايين الدولارات في المزادات، خاصة إذا كانت ذات جودة عالية ووزن كبير.

ويرجع ارتفاع سعر السمكة إلى الطلب الكبير عليها في تحضير السوشي والساشيمي، بالإضافة إلى تناقص أعدادها بسبب الصيد الجائر.

اقرأ أيضا:

ترفع الكوليسترول.. تناول هذه الأطعمة على وجبة الإفطار تدمر مستويات السكر

5 فواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر- لا تقترب منها

الحظ هيجري وراهم.. تحولات وتغييرات غير مبسوقة لـ 3 أبراج في 2025

20 صورة لأغنى حيوانات أليفة في العالم.. بعضها يمتلك 500 مليون دولار

واقعة غريبة.. اختطاف مدرس وإجباره على الزواج من فتاة.. لن تتوقع ما حدث

أسماك أغلى أنواع السمك الأطعمة الفاخرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
النحس بيجري وراهم.. 5 أبراج يعانون من حظ سيء وبخت قليل

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها