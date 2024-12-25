أسعارها خيالية.. 10 صورة لأغلى أنواع الأسماك في العالم

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كتبت- أسماء العمدة:

الأسماك من أهم المصادر الغذائية للإنسان، وتتنوع أشكالها وأحجامها بشكل كبير، وبعضها يتميز بندرته أو طعمه الفريد أو قيمته الغذائية العالية، ما يجعله يحتل مكانة مرموقة في عالم الأطعمة الفاخرة ويُباع بأسعار خيالية.

ووفقًا لموقع news18، إليك قائمة بأسعار أغلى أنواع الأسماك في العالم، التي تمتاز بالجودة العالية والطعم الذي لا يقاوم:

سمك أروانا البلاتيني

يعتبر من أغلى الأسماك في العالم، حيث يصل سعره إلى 400 ألف دولار أو أكثر، بسبب تميزه بطفرة جينية نادرة تعطيه لونًا بلاتينيًا فضيًا يصلح للزينة، ويُعتقد في بعض الثقافات أنه يجلب الحظ السعيد.

سمك كالوجا

من أغلى الأسماك بسبب إنتاجه للكافيار باهظ الثمن، ويصل سعر سمكة كالوجا إلى 200 ألف دولار، ويمكن أن يصل وزنها إلى 1200 كيلوجرام.

سمك الراي اللاسع المنقط

يصل سعر هذا السمك إلى 100 ألف دولار، ويتميز بنمط فريد من البقع البيضاء على جسم أسود، ما يجعله مرغوبًا في أسواق أسماك الزينة، وعادة ما تكون الإناث أكبر حجمًا من الذكور.

سمك الحفش الروسي

تشتهر سمكة الحفش بإنتاج الكافيار الأسود الفاخر، الذي يُعتبر من أغلى أنواع الطعام في العالم، ويمكن أن يصل وزن سمكة الحفش الروسي إلى 1300 كيلوجرام، وتنتج حوالي 225 كيلوجرامًا من الكافيار.

ويُمكن أن يصل سعر كيلو الكافيار إلى 35 ألف دولار أو أكثر، ما يجعل سمك الحفش الروسي ذا قيمة اقتصادية عالية.

التونة ذات الزعانف الزرقاء الأطلسية

سمكة التونة من أغلى الأسماك في العالم، خاصة تلك التي تُصطاد بالقرب من اليابان، ويُمكن أن تباع الواحدة بملايين الدولارات في المزادات، خاصة إذا كانت ذات جودة عالية ووزن كبير.

ويرجع ارتفاع سعر السمكة إلى الطلب الكبير عليها في تحضير السوشي والساشيمي، بالإضافة إلى تناقص أعدادها بسبب الصيد الجائر.

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