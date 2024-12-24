فيديو صادم.. انهيار جسر بشكل مفاجئ - لن تتوقع ما حدث للمارة

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، انهار جسر يربط بين ولايتين في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية بالبرازيل، أثناء عبور السيارات، ما تسبب في مقتل شخص واحد على الأقل.

وجسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا، افتتح في عام 1960، وهو من الخرسانة المسلحة، وعبارة عن جزء من الطريق السريع بي آر-226 الذي يربط العاصمة برازيليا بمدينة بيليم، وهي مدينة في الشمال.

وبحسب موقع reuters، فإن الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 مترا، ويربط بين مدينتي استريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس انهار، كما أن شاحنة تحمل حمض الكبريتيك سقطت في الماء، ليتم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ آخر.

وشمل الحادث 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه عن 50 مترا، لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إن غواصي الإنقاذ أوقفوا جهودهم، بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.

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