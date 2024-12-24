تصل لـ آلاف الدولارات.. 4 مدن تمنحك مبالغ مالية مقابل العيش فيها

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كتبت- أسماء مرسي:

تقدم العديد من المدن حول العالم عروضا مغرية لجذب العديد من الأشخاص للانتقال إليها والاستقرار فيها.

في هذا الصدد، إليك 4 مدن تقدم فرص للانتقال والعيش فيها بمقابل مالي، وفقا لما ورد في موقع "economictimes".

كانديلا، إيطاليا

تقع مدينة كانديلا في جنوب إيطاليا، وهي تقدم عرضا لا يقاوم لمن يرغب في الاستقرار فيها، فبدءا من 800 يورو للأفراد وحتى 2000 يورو للعائلات، ولكن، هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها، مثل الحصول على وظيفة وإيجاد منزل.

ألبينينن سويسرا

تقدم هذه القرية مبلغا يصل إلى 25 ألف دولار لكل شخص بالغ و10 آلاف دولار لكل طفل، بشرط أن يلتزم المستفيد بالعيش فيه لمدة 10 سنوات على الأقل.

تتميز ألبينين بمناظرها الطبيعية الخلابة وهوائها النقي، ما يجعلها مكانا مثاليا للهروب من صخب الحياة.

بونجا، إسبانيا

تدعو بلدة بونجا الإسبانية الساحرة العائلات الشابة إلى الاستقرار على أرضها عبر تقديم مبلغ مالي قدره 3000 يورو للزوجين، و3000 يورو إضافية لكل طفل، مع شرط الإقامة لمدة خمس سنوات.

تتميز هذه البلدة بمناظرها الطبيعية الخلابة وهوائها النقي.

ساسكاتشوان، كندا

تقدم مقاطعة ساسكاتشوان الكندية حوافز مالية مغرية للخريجين الجامعيين الذين يرغبون في البقاء والعمل

في مؤسساتها، حيث يحصل الخريجون على مبلغ 20 ألف دولار، بشرط الإقامة لمدة 10 سنوات.

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