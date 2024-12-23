وفاة مأساوية لـ عارضة أزياء شهيرة- وهذا ما حدث لها.. 20 صورة

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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، توفيت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية سفيتلانا سافيتسكايا "دهسا" عن عمر يناهز 34 عاما، إثر حادث مروري مأساوي وقع في شوارع باريس.

توفيت "دهسا" من قبل سيارة أثناء سيرها على الرصيف، وذلك نتيجة لتصرف خاطيء قام بها أحد السائقين الذي كان يحاول تفادي اصطدام سيارتين كانتا تسيران بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس.

وقد أدى هذا الحادث المروع إلى وفاة عارضة الأزياء على الفور، وفقا لموقع "eadaily".

من هي سفيتلانا سافيتسكايا؟

ولدت سفيتلانا في أغسطس عام 1948.

تبلغ من العمر 34 عاما.

تخرجت من مدرسة بومان التقنية العليا في موسكو عام 1986.

بدأت مسيرتها المهنية كمدربة طيران.

تعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الموضة والإعلام.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية على قنوات "Friday" و"Europa Plus TV" و"RU.TV".

متزوجة ولديها طفل يدعى" كونستانتين".

ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الشهيرة مثل Glamour وL'Officiel وBazaar.

كما أصدرت العديد من الأغاني تحت الاسم الفني SAVA.

تتواصل سفيتلانا مع جمهورها بشكل مستمر من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنشر صورها ويومياتها على صفحتها الشخصية بـ "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية أكثر من 631 متابع.

استطاعت جذب الكثير من الجمهور إليها، بفضل جمالها وشخصيتها الجذابة.

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