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وفاة مأساوية لـ عارضة أزياء شهيرة- وهذا ما حدث لها.. 20 صورة

10:30 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    وفاة مأساوية لـ عارضة أزياء سفيتلانا سافيتسكايا
  • عرض 20 صورة
    وفاة عارضة أزياء دهسا
  • عرض 20 صورة
    ولدت سفيتلانا في أغسطس عام 1948
  • عرض 20 صورة
    سفيتلانا سافيتسكايا
  • عرض 20 صورة
    تبلغ سفيتلانا من العمر 34 عاما
  • عرض 20 صورة
    تنشر سفيتلانا صورها ويومياتها على صفحتها الشخصية بـ "إنستجرام"
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء سفيتلانا سافيتسكايا
  • عرض 20 صورة
    سفيتلانا سافيتسكايا رفقة زوجها وابنها
  • عرض 20 صورة
    تتواصل سفيتلانا مع جمهورها بشكل مستمر
  • عرض 20 صورة
    أصدرت سفيتلانا العديد من الأغاني تحت الاسم الفني SAVA
  • عرض 20 صورة
    تتواصل سفيتلانا مع جمهورها بشكل مستمر
  • عرض 20 صورة
    تعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الموضة
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء سفيتلانا سافيتسكايا
  • عرض 20 صورة
    بدأت عارضة الأزياء مسيرتها المهنية كمدربة طيران
  • عرض 20 صورة
    وفاة عارضة الأزياء سفيتلانا سافيتسكايا
  • عرض 20 صورة
    متزوجة ولديها طفل يدعى" كونستانتين
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء سفيتلانا سافيتسكايا
  • عرض 20 صورة
    استطاعت جذب الكثير من الجمهور إليها، بفضل جمالها
  • عرض 20 صورة
    وفاة عارضة الأزياء سفيتلانا سافيتسكايا
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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، توفيت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية سفيتلانا سافيتسكايا "دهسا" عن عمر يناهز 34 عاما، إثر حادث مروري مأساوي وقع في شوارع باريس.

توفيت "دهسا" من قبل سيارة أثناء سيرها على الرصيف، وذلك نتيجة لتصرف خاطيء قام بها أحد السائقين الذي كان يحاول تفادي اصطدام سيارتين كانتا تسيران بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس.

وقد أدى هذا الحادث المروع إلى وفاة عارضة الأزياء على الفور، وفقا لموقع "eadaily".

من هي سفيتلانا سافيتسكايا؟

ولدت سفيتلانا في أغسطس عام 1948.

تبلغ من العمر 34 عاما.

تخرجت من مدرسة بومان التقنية العليا في موسكو عام 1986.

بدأت مسيرتها المهنية كمدربة طيران.

تعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الموضة والإعلام.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية على قنوات "Friday" و"Europa Plus TV" و"RU.TV".

متزوجة ولديها طفل يدعى" كونستانتين".

ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الشهيرة مثل Glamour وL'Officiel وBazaar.

كما أصدرت العديد من الأغاني تحت الاسم الفني SAVA.

تتواصل سفيتلانا مع جمهورها بشكل مستمر من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنشر صورها ويومياتها على صفحتها الشخصية بـ "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية أكثر من 631 متابع.

استطاعت جذب الكثير من الجمهور إليها، بفضل جمالها وشخصيتها الجذابة.

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وفاة عارضة أزياء منوعات حادث مأساوي\
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