كوارث وزلازل في 2025.. مفاجآت صادمة تكشف عنها خبيرة التاروت بسنت يوسف

كتبت- شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء 2024 واقترابنا من دخول عام 2025، يتوقع خبراء التاروت عدة أمور تخص حياتنا اليومية.

وكشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" أننا سوف نرى مشاهدات وأجسام غريبة غير معلومة المصدر".

وحذرت بسنت المواطنين بداية من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025 من حدوث ثورات وحروب وظواهر طبيعية وزلازل.

وأضافت: "دخول كوكب نبتون إلى برج الحوت قد يتسبب في حدوث أزمات".

وتابعت: "أعلى وأكبر الزوايا الفلكية سوف تحدث في عام 2025".

وأشارت: "يشهد عام 2025 أحداث تاريخية غير مسبوقة".

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