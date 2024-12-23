تصرف صادم وغير متوقع من بلوجر.. لن تتخيل ما فعله

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كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه البلوجر الأمريكي "فيدور بالفانوفيتش" وهو يحرق كميات كبيرة من النقود لإشعال مدفأة منزله.

في الفيديو، ظهر بالفانوفيتش وهو يلقي حزما من الأوراق النقدية في النار، وكأنه يتعامل مع وقود عادي، وفقا لموقع "hindustantimes".

تباينت ردود الفعل على هذا التصرف الغريب بين السخرية والتعجب، فبينما عبر البعض عن استيائهم من إهدار المال بهذه الطريقة، تساءل آخرون عن الصحة النفسية للبلوجر، وعن الأسباب التي دفعته إلى مثل هذا الفعل.

وجاءت أبرز التعليقات: "بالفانوفيتش يسعى إلى جذب الانتباه والشهرة"، و"لماذا يفعل ذلك بينما هناك الكثير من الأطفال الذين لا يجدون ما يأكلونه؟"، و"هذه الأموال كانت كفيلة بتغيير حياة الكثير من المحتاجين".

كما تساءل البعض: "هذه الأموال مزورة أم حقيقية؟".

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