10 صور لأخطر طائر في العالم.. فتاك بدرجة لا تصدق

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كتبت- أسماء العمدة:

يُعتبر الكاسواري، الطائر الكبير ذو الريش الملون والمخالب الحادة، أخطر طائر في العالم، وهو تصنيف قد يبدو مفاجئًا للكثيرين، لكن هناك أسباب قوية تدعم هذا اللقب.

لماذا الكاسواري خطير؟

وفقًا لموقع Times of India، يتميز الكاسواري بمخلب داخلي حاد في كل قدم يصل طوله إلى 12 سم، وهو قوي بما يكفي لشق بطن حصان أو حتى قتل إنسان.

وعلى الرغم من مظهره الهادئ، يمكن للكاسواري أن يصبح عدوانيًا للغاية إذا شعر بالتهديد أو الزاوية.

ويستخدم الكاسواري ركلاته القوية لدفع الأعداء بعيدًا، ويمكن لهذه الركلات أن تكون قاتلة، ويمكنه الجري بسرعة والقفز عاليًا.

أسباب أخرى تجعل الكاسواري خطيرًا

الحجم الكبير

الكاسواري ثاني أكبر طائر في العالم بعد النعامة، وهذا الحجم يجعله قوة لا يستهان بها.

القوة البدنية

الكاسواري قوي جدًا ويمكنه الجري بسرعة كبيرة.

السلوك غير المتوقع

قيتصرف الكاسواري بشكل غير متوقع، مما يجعل من الصعب التنبؤ بسلوكه.

على الرغم من خطورته، فإن الكاسواري حيوان جميل وفريد، يعيش في الغابات المطيرة في أستراليا وغينيا الجديدة، وهو جزء مهم من النظام البيئي.

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