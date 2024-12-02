قطعة من الجنة.. 16 صورة لـ شاطئ ساحر يلمع مثل الماس

كتبت- أسماء مرسي:

يعتبر شاطئ الماس في آيسلندا من عجائب الطبيعة التي تخطف الأنظار، فهو لوحة فنية طبيعية تتألق بألوانها وأشكالها الفريدة.

يقع هذا الشاطئ الساحر على الساحل الجنوبي الشرقي لأيسلندا، ويتميز بجمال خلاب ينتج عن تباين لافت بين الرمال السوداء البركانية والجبال الجليدية اللامعة التي تطفو على الشاطئ، وفقا لموقع "timesofindia".

ولادة الجمال الطبيعي

تبدأ قصة شاطئ الماس من نهر "بريداميركوريوكول" الجليدي الذي يفرغ مياهه والجليد في بحيرة "يوكولسارلون" الجليدية.

تنجرف الجبال والحطام الجليدي الآخر حول البحيرة قبل أن تشق طريقها إلى المحيط، ومع ذلك، فإن بعضها، بدلا من الطفو نحو البحر، يشق طريقه إلى شاطئ دايموند.

تتعرض هذه الجبال الجليدية لعدة عوامل مثل الرياح والأمواج، ما يمنحها مظهرا مثل الماس المتلألئ، ما أطلق على الشاطئ اسمه الجذاب.

ألوان ساحرة وتكوينات فريدة

تتألق الجبال الجليدية بألوان زرقاء سماوية وبيضاء ناصعة، بينما تنتشر الرمال السوداء البركانية على طول الشاطئ، ما يخلق تباينا لافتا للنظر.

هذه الرمال السوداء هي نتيجة للنشاط البركاني في الماضي، حيث تحولت الحمم البركانية الداكنة إلى صخور ثم تفتتت بفعل عوامل التعرية لتشكل هذه الرمال الفريدة.

وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرة

يعد شاطئ الماس وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرة، يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الجبال الجليدية عن قرب، والمشي على الرمال السوداء الناعمة، والتقاط صور مذهلة لهذه المناظر الطبيعية الخلابة، فضلا عن، الاستمتاع برؤية الحيتان القاتلة التي تعيش في المنطقة.

أفضل وقت للزيارة

فصل الصيف هو أفضل وقت لزيارة شاطئ الماس، حيث يكون الطقس دافئا والشمس مشرقة، ما يزيد من جمال المناظر الطبيعية، ومع ذلك، يمكن الاستمتاع بجمال الشاطئ في أي وقت من السنة، حيث يقدم كل فصل من فصول السنة منظرا مختلفا وساحرا.

نصائح للزوار

نظرا لحركة الجبال الجليدية، يجب على الزوار الحذر، والابتعاد عن حافة المياه.

ارتداء ملابس مناسبة ومقاومة للماء، خاصة في فصل الشتاء.

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