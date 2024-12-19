مصير غامض ينتظر ذئاب الجبل في أوروبا.. تواجه الخطر

كتب- أحمد الضبع:

قررت العديد من الدول الأوروبية تخفيف الحماية القانونية للذئاب البرية التي تسكن الجبال والغابات، بحيث يتم رفعها من "حماية مشددة" إلى "حماية عادية" بحلول السابع من مارس 2025.

وجاء هذا القرار بعد موافقة غالبية الدول الأوروبية على تعديل تدابير حماية الذئاب، وذلك بسبب تزايد أعدادها وتأثيرها السلبي على قطاع الزراعة وتربية الماشية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

أوروبا تسمح بصيد الذئاب

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيسمح بصيد ذئاب الجبل والغابة إذا بلغ تعدادها مستوى معينًا، بشرط أن يتم تنظيم هذا الصيد بهدف الحفاظ على توازن أعدادها وحمايتها من الخطر، وكانت الذئاب حتى الآن محمية من الصيد والاحتجاز، باستثناء الحالات التي تشكل فيها تهديدًا خطيرًا على الماشية أو السلامة العامة.

ولاقى قرار تخفيف الحماية معارضة واسعة من قبل منظمات حماية الحيوانات، وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب التصويت: "يجب أن نحقق توازنًا بين الحفاظ على الحياة البرية، وحماية المصالح الاقتصادية للمجتمعات الريفية والمزارعين".

سابقة خطيرة في سياسات حماية الحيوانات البرية

من جانبها، أدانت جماعات الدفاع عن البيئة، مثل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان، القرار واعتبرته خطوة إلى الوراء في حماية التنوع البيولوجي في أوروبا، معربة عن قلقها من أن هذا التعديل قد يخلق سابقة خطيرة في سياسات حماية الحيوانات البرية.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 7 مارس 2025، ما لم تعترض ثلث الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، كما تنص اتفاقية برن لحماية الحياة البرية

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