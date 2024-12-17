5 عادات يتبعها الأشخاص الناجحين لتحقيق أهدافهم

العادات التي نتبعها قبل النوم تؤدي دورا مهما في زيادة التركيز والقدرة على التعامل مع الضغوط

في هذا الصدد، إليكم 5 عادات يتبعها الأشخاص الناجحين قبل النوم، وفقا لموقع " Global English Editing".

التخطيط الجيد لليوم التالي

الأشخاص الناجحون يخصصون وقتا كل مساء لتحديد أهدافهم وأولوياتهم لليوم التالي، هذا لا يعني بالضرورة وضع جدول زمني دقيق لكل دقيقة، بل يعني تحديد المهام الرئيسية والتركيز عليها.

الحد من تصفح الهاتف

تقليل وقت تصفح الهاتف قبل النوم يساعد على تحسين جودة النوم وزيادة الإنتاجية، بدلا من ذلك عليك قراءة كتاب، التأمل، أو تدوين الملاحظات.

النوم الكافي

الأشخاص الناجحون يدركون أهمية النوم الجيد ويحرصون على الحصول على قسط كافٍ منه، حيث يساعد النوم على تجديد الطاقة، تحسين الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز.

التواصل مع الأحباء

العلاقات الاجتماعية تؤدي دورا حيويا في الشعور بالسعادة والنجاح، قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء يُسهم في تقليل التوتر وزيادة الشعور بالانتماء.

اليقظة الذهنية

اليقظة الذهنية هي ممارسة تساعد على التركيز والتقليل من القلق، ويمكن ممارستها من خلال التأمل أو التركيز على التنفس.

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