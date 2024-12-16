16 صورة لدولة يعيش سكانها على الذهب.. ورئيسها يدعو لاستغلال الكنز المدفون

كتب- أحمد الضبع:

منذ سنوات اكتشف العلماء في دولة السلفادور أنّ السكان يجلسون على ثروة هائلة من الذهب الخالص، المدفون تحت الأرض، لكن صدرت قرارات بعدم استغلال تلك الكنور لحماية البيئة، وتركها للأجيال القادمة.

وبعد سبع سنوات من حظر التعدين المعدني لحماية البيئة، تسعى السلفادور الآن لتغيير موقفها التاريخي، بدعوة من رئيسها نجيب بوكيلي، لاستغلال ثروة الذهب المدفونة في أراضيها، والتي قد تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار.

بوكيلي في منشورات على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، وصف قرار الحظر السابق بـ«السخيف»، مشيرًا إلى أن استغلال 4% فقط من رواسب الذهب قد يحقق 131 مليار دولار، أي ما يعادل 380% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي للسلفادور واعتمادها على التحويلات المالية، تواجه هذه الخطة انتقادات شديدة من دعاة حماية البيئة الذين نجحوا سابقًا في الحد من أنشطة التعدين بالمنطقة، محذرين من أضرار التعدين البيئية والصحية، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".

بوكيلي الذي تولى السلطة عام 2019، يُعرف بمغامراته الاقتصادية، مثل جعل البيتكوين عملة قانونية، لكنه الآن يراهن على استغلال الثروات الطبيعية لتغيير مستقبل البلاد الاقتصادي.

اقرأ أيضا:

لا يتوقعها أحد.. أغرب عادات استخدام الحمامات العامة حول العالم

فيديو صادم.. اكتشاف أفعى سامة مخبأة "تحت مخدة سرير"

طائرة تسقط من الجو على السيارات وسط زعر المارة.. فيديو مرعب

فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية في منزلها (فيديو وصور)

أغرب الاحتفالات بالكريسماس حول العالم- 10 صور تكشف