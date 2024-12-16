20 صورة لأغرب قرية في العالم.. سكانها ينامون فجأة حتى أثناء المشي

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كتبت- أسماء مرسي:

تقع قرية كالاتشي في شمال كازاخستان، وهي قرية تحمل في طياتها لغزا يثير حيرة العلماء والباحثين.

ففي هذه القرية، يعيش السكان حالة فريدة من نوعها تتمثل في نوبات نوم مفاجئة وغير متوقعة تصاحبهم في أي وقت وأي مكان، حتى أثناء المشي أو القيام بأبسط المهام اليومية.

هذا الاضطراب الغامض، الذي أطلق عليه البعض "مرض النوم"، يدفع بالسكان إلى النوم لفترات طويلة قد تمتد لساعات أو حتى أيام، وعند استيقاظهم لا يتذكرون شيئا عما حدث خلال فترة نومهم، وكأنهم يستيقظون من عالم آخر، وفقا لموقع "india".

تنتشر ظاهرة النوم الغامض في أرجاء القرية، فلا يستثني أحدا من الكبار إلى الصغار، فجأة، يجدون أنفسهم غارقين في نوم عميق لا يستطيعون مقاومته، وكأن قوة غامضة تجذبهم إلى عالم الأحلام.

وقد أطلق على القرية لقب "القرية النائمة" نظرا لانتشار هذه الظاهرة الغريبة فيها.

أثار هذا الاضطراب حيرة العلماء والباحثين، ودفعهم إلى إجراء العديد من الدراسات والأبحاث للكشف عن أسبابه، ولكن حتى الآن، لم يتم التوصل إلى إجابة قاطعة لهذا اللغز.

تفسير الظاهرة الغربية:

وطرحت العديد من النظريات لتفسير هذه الظاهرة الغريبة، منها:

يظن بعض الباحثين أن وجود مادة سامة أو غاز معين في التربة أو الهواء قد يكون السبب في هذا الاضطراب، حيث تؤثر هذه المادة على الجهاز العصبي وتسبب النعاس الشديد.

بينما هناك نظرية أخرى تشير إلى أن فيروس غير معروف قد يكون السبب وراء هذه الحالة، حيث يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على دورة النوم والاستيقاظ.

كما يرى البعض أن هذه الظاهرة تكون نتيجة لظاهرة نفسية جماعية، حيث يؤثر تفكير الأفراد في بعضهم البعض ويزيد من حدة الأعراض.

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