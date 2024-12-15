مفاجأة.. خبيرة طاقة تحذر من كتابة الأسماء والتواريخ على دبلة الخطوبة

كتبت- أسماء مرسي:

تعد دبلة الخطوبة رمزا للحب بين الشريكين، وغالبا ما يحفر العروسان عليها أسمائهما أو تواريخ مهمة في علاقتهما، اعتقادا منهم بأن ذلك يعزز شعورهم بالرومانسية، ولكن، هل لهذه العادة تأثيرات غير متوقعة على العلاقة؟

في هذا الصدد، حذرت خبيرة الطاقة سونيا الحبال من أن نقش الأسماء والتواريخ على الدبلة يؤثر سلبا على طاقة العلاقة بين العروسين.

وأوضحت "سونيا" خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن كتابة الاسم أو التواريخ يؤدي إلى "تعليق" طاقة الزوجين، ما يخلق حالة من عدم التوازن بينهما.

وأكدت الخبيرة أن الطريقة المثلى لكتابة الاسم فقد دون تاريخ هي من الداخل، حيث لا يكون مرئيا للعين، ما يقلل من التأثيرات السلبية للطاقة.

أما النقوش الخارجية والأرقام والتواريخ، فهي تزيد من حدة هذه التأثيرات وتؤثر سلبا على استقرار العلاقة.

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